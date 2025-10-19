«Неман» прервал победную серию «Лиды» в экстралиге

Западное дерби в Лиде закончилось победой гродненского клуба — 2:0. Счет был открыт гостями только на 49-й минуте встречи, отличился нападающий Вячеслав Грецкий, который ранее сегодня был отправлен в состав «Немана» из минского «Динамо». Незадолго до сирены пустые ворота «рыцарей» поразил Захар Малашкевич, голкипер гродненцев Михаил Карнаухов отразил все 23 броска соперников. Победная серия «Лиды» остановилась на отметке в семь матчей.
Параллельно «Могилев» на своем льду обыграл новополоцкий «Химик» — 3:2, решающую шайбу в овертайме забросил Максим Прохоренко. Эта виктория стала для «львов» только второй в 16 турах регулярного чемпионата, команда с пятью очками замыкает турнирную таблицу экстралиги. В еще одном поединке 19 октября «Авиатор» в Барановичах был сильнее «Бреста» (3:1), южане потерпели шестую неудачу кряду.