«Неман» прервал победную серию «Лиды» в экстралиге

Западное дерби в Лиде закончилось победой гродненского клуба — 2:0. Счет был открыт гостями только на 49-й минуте встречи, отличился нападающий Вячеслав Грецкий, который ранее сегодня был отправлен в состав «Немана» из минского «Динамо». Незадолго до сирены пустые ворота «рыцарей» поразил Захар Малашкевич, голкипер гродненцев Михаил Карнаухов отразил все 23 броска соперников. Победная серия «Лиды» остановилась на отметке в семь матчей.