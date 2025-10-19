Ричмонд
Хоккей. НХЛ
22.10
Айлендерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.91
П2
3.96
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.07
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
22.10
Питтсбург
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.34
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.74
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
22.10
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.42
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.32
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.39
П2
2.11
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

«Неман» прервал победную серию «Лиды» в экстралиге

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» обыграли «Лиду» в воскресном матче регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Западное дерби в Лиде закончилось победой гродненского клуба — 2:0. Счет был открыт гостями только на 49-й минуте встречи, отличился нападающий Вячеслав Грецкий, который ранее сегодня был отправлен в состав «Немана» из минского «Динамо». Незадолго до сирены пустые ворота «рыцарей» поразил Захар Малашкевич, голкипер гродненцев Михаил Карнаухов отразил все 23 броска соперников. Победная серия «Лиды» остановилась на отметке в семь матчей.

Параллельно «Могилев» на своем льду обыграл новополоцкий «Химик» — 3:2, решающую шайбу в овертайме забросил Максим Прохоренко. Эта виктория стала для «львов» только второй в 16 турах регулярного чемпионата, команда с пятью очками замыкает турнирную таблицу экстралиги. В еще одном поединке 19 октября «Авиатор» в Барановичах был сильнее «Бреста» (3:1), южане потерпели шестую неудачу кряду.