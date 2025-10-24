Хоккеисты «Динамо-Молодечно» разгромно проиграли «Славутичу»

С таким же счетом 3:2 завершился поединок в Гродно между «Неманом» и «Могилевом». По ходу встречи хозяева вели в три шайбы, затем позволили сопернику подобраться вплотную, но все же удержали победный счет. В еще одной игре дня солигорский «Шахтер» дома переиграл «Брест» (2:1), для южан это поражение стало седьмым подряд.