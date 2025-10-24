Хоккеисты «Динамо-Молодечно» разгромно проиграли «Славутичу»

«Славутич» дома неожиданно легко разобрался с одной из лучших команд сезона «Динамо-Молодечно». После стартовой трети смоляне имели минимальное преимущество, но во втором периоде поразили чужие ворота сразу трижды, а в заключительной 20-минутке добавили еще две шайбы. «Бело-голубые» ответили лишь раз, в итоге 6:1. Динамовцы потерпели две неудачи кряду после серии из 13 побед.
Осечкой молодечненцев воспользовалась «Юность», вышедшая на первое место в экстралиге. На «Чижовка-Арене» минчане принимали новополоцкий «Химик» — основное время закончилось вничью 2:2, а в серии буллитов точнее были игроки столичного клуба. Форвард «Юности» Станислав Кучкин ушел со льда без набранных очков впервые за 12 матчей.
С таким же счетом 3:2 завершился поединок в Гродно между «Неманом» и «Могилевом». По ходу встречи хозяева вели в три шайбы, затем позволили сопернику подобраться вплотную, но все же удержали победный счет. В еще одной игре дня солигорский «Шахтер» дома переиграл «Брест» (2:1), для южан это поражение стало седьмым подряд.