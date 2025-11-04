Хоккеисты «Славутича» впервые обыграли «Витебск» и продлили серию побед до шести

В поединке 21-го тура смоляне гостили у «Витебска». За 60 минут игры зрители стали свидетелями лишь одного взятия ворот — в середине третьего периода шайбу забросил нападающий российского клуба Артем Дидковский. Голкипер «Славутича» Денис Синягин отразил 30 бросков. Эта победа стала для хоккеистов из Смоленска девятой в десяти последних матчах и шестой кряду. Более того, «Славутич» обыграл «Витебск» впервые за девять очных матчей, серия поражений длилась с лета прошлого года.