Хоккеисты «Славутича» впервые обыграли «Витебск» и продлили серию побед до шести

В поединке 21-го тура смоляне гостили у «Витебска». За 60 минут игры зрители стали свидетелями лишь одного взятия ворот — в середине третьего периода шайбу забросил нападающий российского клуба Артем Дидковский. Голкипер «Славутича» Денис Синягин отразил 30 бросков. Эта победа стала для хоккеистов из Смоленска девятой в десяти последних матчах и шестой кряду. Более того, «Славутич» обыграл «Витебск» впервые за девять очных матчей, серия поражений длилась с лета прошлого года.
Параллельно «Неман» на своем льду одолел «Авиатор» (5:3), ассистентским хет-триком за гродненцев отметился Павел Ажгирей, по два результативных балла набрали сразу четыре хоккеиста. Барановичскому клубу не помогли первые в сезоне голы экс-игрока национальной сборной Беларуси и минского «Динамо» Артура Гавруса, «летчики» потерпели пятую неудачу подряд.
В еще одном матче вечера «Брест» дома обыграл «Могилев» со счетом 5:1, две предыдущие домашние встречи южан в конце октября также заканчивались разгромом соперника (8:1 и 7:1 против «Химика»). Для «львов» с берегов Днепра это поражение стало 19-м в 21 поединке регулярного чемпионата. 5 ноября в экстралиге состоятся игры в Гомеле, Новополоцке, Молодечно и Жлобине.