Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.61
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.53
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.33
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.38
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.90
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.53
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.11
X
4.48
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.77
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.48
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
0
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Хоккеисты «Славутича» впервые обыграли «Витебск» и продлили серию побед до шести

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смоленский «Славутич» одержал очередную победу подряд в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В поединке 21-го тура смоляне гостили у «Витебска». За 60 минут игры зрители стали свидетелями лишь одного взятия ворот — в середине третьего периода шайбу забросил нападающий российского клуба Артем Дидковский. Голкипер «Славутича» Денис Синягин отразил 30 бросков. Эта победа стала для хоккеистов из Смоленска девятой в десяти последних матчах и шестой кряду. Более того, «Славутич» обыграл «Витебск» впервые за девять очных матчей, серия поражений длилась с лета прошлого года.

Параллельно «Неман» на своем льду одолел «Авиатор» (5:3), ассистентским хет-триком за гродненцев отметился Павел Ажгирей, по два результативных балла набрали сразу четыре хоккеиста. Барановичскому клубу не помогли первые в сезоне голы экс-игрока национальной сборной Беларуси и минского «Динамо» Артура Гавруса, «летчики» потерпели пятую неудачу подряд.

В еще одном матче вечера «Брест» дома обыграл «Могилев» со счетом 5:1, две предыдущие домашние встречи южан в конце октября также заканчивались разгромом соперника (8:1 и 7:1 против «Химика»). Для «львов» с берегов Днепра это поражение стало 19-м в 21 поединке регулярного чемпионата. 5 ноября в экстралиге состоятся игры в Гомеле, Новополоцке, Молодечно и Жлобине.