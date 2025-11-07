Российский хоккеист-чемпион сравнил жизнь в США и Европе

Меньшиков рассказал, почему выбрал для ведения бизнеса именно США. По его мнению, в Америке процесс открытия и управления собственным делом для иностранцев гораздо проще, чем в Европе, где основные льготы и поддержка отдаются местным жителям. Меньшиков отметил, что в США главное условие — честно платить налоги, а банки готовы предоставлять даже беспроцентные кредитные карты на крупные суммы для развития бизнеса.