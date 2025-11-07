Ричмонд
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.95
П2
12.50
Хоккей. НХЛ
08.11
Айлендерс
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.59
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
08.11
Детройт
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.31
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
08.11
Калгари
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.53
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
08.11
Сан-Хосе
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.90
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Российский хоккеист-чемпион сравнил жизнь в США и Европе

Российский хоккеист Виталий Меньшиков сравнил жизнь в США и Европе. Его слова приводит Sports.

Источник: РИА "Новости"

Меньшиков рассказал, почему выбрал для ведения бизнеса именно США. По его мнению, в Америке процесс открытия и управления собственным делом для иностранцев гораздо проще, чем в Европе, где основные льготы и поддержка отдаются местным жителям. Меньшиков отметил, что в США главное условие — честно платить налоги, а банки готовы предоставлять даже беспроцентные кредитные карты на крупные суммы для развития бизнеса.

Меньшиков — обладатель бронзовых медалей XXVI Всемирной зимней Универсиады 2013 и Континентальной хоккейной лиги сезона-2014/2015. Спортсмен занимается флиппингом — покупкой, восстановлением и продажей домов.

Ранее бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров сравнил привлекательность жизни в России и США. По его словам, в Америке любой продукт или услуга дороже в несколько раз.

