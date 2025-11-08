Хоккеисты Беларуси-U18 выиграли Кубок Президентского спортивного клуба в Минске

В заключительном матче турнира главный трофей оспаривали команды Беларуси-U18 и России-U16. Наши юниоры ранее обыграли сборные Казахстана-U18 (5:0) и Беларуси-U17 (3:1), россияне добыли победы над теми же соперниками (7:0 и 4:2). Решающий поединок окончился в пользу хозяев льда — 2:1, авторами шайб стали Роман Ламан и Надар Фролов. Белорусы выиграли Кубок Президентского спортивного клуба в седьмой раз в истории, которая ведется с 2007 года.