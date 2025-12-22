Хоккеисты «Динамо-Молодечно» прервали серию поражений, разгромив «Брест»

Зрители поединка в Молодечно уже в первом периоде увидели четыре заброшенные шайбы — три из них были на счету хозяев, дубль оформил 18-летний Майк Юкевич. В оставшиеся 40 минут «бело-голубые» поразили чужие ворота еще трижды, в результате разгромные 6:1. Динамовцы прервали серию неудач, которая длилась шесть игр.