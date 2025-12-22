Ричмонд
Хоккеисты «Динамо-Молодечно» прервали серию поражений, разгромив «Брест»

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединок «Динамо-Молодечно» и «Бреста» завершил программу 35-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-25/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Зрители поединка в Молодечно уже в первом периоде увидели четыре заброшенные шайбы — три из них были на счету хозяев, дубль оформил 18-летний Майк Юкевич. В оставшиеся 40 минут «бело-голубые» поразили чужие ворота еще трижды, в результате разгромные 6:1. Динамовцы прервали серию неудач, которая длилась шесть игр.

Смоленский «Славутич» в серии буллитов одолел «Могилев» (4:3), для «львов» это поражение стало шестым подряд. Также 22 декабря «Металлург» дома обыграл новополоцкий «Химик» (2:1), победную шайбу в третьем периоде забросил Евгений Рымарев. Жлобинский клуб продлил серию с набранными очками до 11 игр.

В еще одном матче понедельника «Локомотив» принимал «Шахтер». По ходу поединка солигорчане вели со счетом 3:0, затем позволили оршанцам сравнять цифры, но за четыре минуты до сирены все-таки забрали два балла — 4:3. Автором решающего гола стал Иван Лапин.