Хоккеисты «Динамо-Молодечно» прервали серию поражений, разгромив «Брест»

Зрители поединка в Молодечно уже в первом периоде увидели четыре заброшенные шайбы — три из них были на счету хозяев, дубль оформил 18-летний Майк Юкевич. В оставшиеся 40 минут «бело-голубые» поразили чужие ворота еще трижды, в результате разгромные 6:1. Динамовцы прервали серию неудач, которая длилась шесть игр.
Смоленский «Славутич» в серии буллитов одолел «Могилев» (4:3), для «львов» это поражение стало шестым подряд. Также 22 декабря «Металлург» дома обыграл новополоцкий «Химик» (2:1), победную шайбу в третьем периоде забросил Евгений Рымарев. Жлобинский клуб продлил серию с набранными очками до 11 игр.
В еще одном матче понедельника «Локомотив» принимал «Шахтер». По ходу поединка солигорчане вели со счетом 3:0, затем позволили оршанцам сравнять цифры, но за четыре минуты до сирены все-таки забрали два балла — 4:3. Автором решающего гола стал Иван Лапин.