Хоккеисты «Давоса» в 17-й раз стали обладателями Кубка Шпенглера

Из отечественных команд чаще всех в Кубке Шпенглера побеждал московский «Спартак» (пять раз). Четырежды турнир выигрывал петербургский СКА, по два раза — московские «Локомотив» и «Динамо», по разу — столичные «Крылья Советов» и ЦСКА, а также магнитогорский «Металлург». В 1976 году победителем Кубка Шпенглера стала вторая сборная СССР, а в 2009 году — минское «Динамо», выступающее в Континентальной хоккейной лиге.