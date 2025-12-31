Ричмонд
Хоккеисты «Давоса» в 17-й раз стали обладателями Кубка Шпенглера

В финале швейцарский клуб победил команду NCAA.

Источник: ХК "Давос"

ЖЕНЕВА, 31 декабря. /ТАСС/. Швейцарский клуб «Давос» со счетом 6:3 обыграл команду Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) из США в финальном матче Кубка Шпенглера по хоккею. Соревнования прошли в Давосе.

В составе победителей шайбы забросили Расмус Асплунд (12-я минута), Адам Тамбеллини (15, 32), Филип Задина (56), Энцо Корви (57) и Матей Странски (58). У команды NCAA отличились Райан Уолш (14), Эйден Финк (24) и Джек Мьюса (34). В полуфинале «Давос» со счетом 3:1 победил победителя прошлого турнира «Фрибур-Готтерон» из Швейцарии. Команда NCAA со счетом 5:3 переиграла чешскую «Спарту». В составе «Давоса» выступает двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА шведский защитник Клас Дальбек.

Кубок Шпенглера впервые был проведен в 1923 году, в турнире традиционно принимают участие «Давос» и сборная Канады. Остальные клубы приглашаются организаторами. «Давос» стал единоличным лидером по числу побед в турнире, выиграв кубок в 17-й раз и обойдя сборную Канады, у которой 16 трофеев.

Из отечественных команд чаще всех в Кубке Шпенглера побеждал московский «Спартак» (пять раз). Четырежды турнир выигрывал петербургский СКА, по два раза — московские «Локомотив» и «Динамо», по разу — столичные «Крылья Советов» и ЦСКА, а также магнитогорский «Металлург». В 1976 году победителем Кубка Шпенглера стала вторая сборная СССР, а в 2009 году — минское «Динамо», выступающее в Континентальной хоккейной лиге.

Российские команды не приглашаются на турнир с 2019 года, тогда в Кубке Шпенглера принимал участие уфимский «Салават Юлаев». В 2020 и 2021 годах соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.