Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.25
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон
0
:
Питтсбург
0
Все коэффициенты
П1
3.17
X
6.00
П2
1.73
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон
0
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.44
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус
0
:
Нэшвилл
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.44
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси
0
:
Флорида
0
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.10
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Эдмонтон
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
5
:
Ак Барс
3
П1
X
П2

Шведская «Фрёлунда» в пятый раз выиграла хоккейную Лигу чемпионов

В финале команда обыграла другого представителя Швеции «Лулео».

Источник: Reuters

СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. Шведская «Фрёлунда» со счетом 3:2 в овертайме обыграла другого представителя этой страны «Лулео» в финальном матче хоккейной Лиги чемпионов. Встреча прошла на домашней площадке «Фрёлунды» в Гётеборге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никлас Ласу (32-я минута), Джейкоб Петерсон (48) и Йере Иннала (65). У проигравших отличились Ээту Койвистойнен (42) и Отто Лескинен (60).

Хоккейная Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15. «Фрёлунда» выиграла турнир в пятый раз и является рекордсменом по этому показателю.