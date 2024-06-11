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22:57 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» и «Виктория» выиграли по матчу на старте финала женского ЧБ по хоккею на траве

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице состоялись два стартовых матча финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Золотые медали национального первенства оспаривают хоккейный клуб «Минск» и смолевичская «Виктория». На полуфинальной стадии минчанки обыграли барановичский «Текстильщик» (2:0 в серии), а девушки из Смолевичей были сильнее гродненского «Ритма» (2:1). Благодаря победе в регулярном чемпионате преимущество домашней площадки имеют представительницы столицы, финальное противостояние длится до трех побед одной из команд.

Первый матч решающей серии прошел в Минске накануне и закончился минимальной победой хозяек площадки (1:0), автором единственного гола стала Ольга Москалевич. Сегодня в парке Горького состоялась вторая игра. На этот раз финалисткам основного времени не хватило: 60 минут закончились вничью 1:1, а в серии буллитов точнее оказались гостьи (6:5). Таким образом, счет в серии сравнялся, две следующие игры финала пройдут 15 и 16 июня в Смолевичах.

Параллельно за бронзовые медали женской лиги сражаются «Ритм» и «Текстильщик», в двух стартовых поединках в Гродно соперницы обменялись победами. Следующие игры состоятся в Барановичах на выходных. Также в самом разгаре финальная серия мужского чемпионата страны между брестским «Строителем» и «Минском». После двух матчей в дуэли ничья (1:1), третья и четвертая встречи двух лучших команд Беларуси пройдут в столице 12 и 13 июня.

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