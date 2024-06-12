ХК «Минск» вышел вперед в финальной серии ЧБ по хоккею на траве

Чемпионское звание в очередной раз разыгрывают брестский «Строитель» и хоккейный клуб «Минск». Два стартовых матча финала состоялись в Бресте 7 и 8 июня, в дебютной игре сильнее были южане (3:1), на следующий день столичный клуб взял реванш (3:2). Сегодня в поединке на площадке в парке Горького преимущество «Минска» было неоспоримым — 4:0. Голами в составе хозяев отметились Павел Корсик, Владислав Кочкин, Никита Стародуб и Ярослав Шафранский.



Финальная серия длится до трех побед одной из команд. Четвертая встреча соперников пройдет в столице 13 июня, начало в 18.00. В случае победы «Минск» вернет себе звание чемпиона Беларуси, проигранное «Строителю» в прошлом году. Если же завтра сильнее окажутся южане, то судьбу золотых медалей определит решающая пятая игра, которая состоится 17 июня в Бресте.



Параллельно за бронзу мужского чемпионата Беларуси по хоккею на траве сражаются ХК «Гомель» и СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП. После трех матчей в серии ведут гомельчане (2:1). Следующий поединок в этой паре пройдет в четверг также в столице.