Федерация хоккея на траве России обсудит с главой FIH возвращение на международные турниры с флагом и гимном

В связи с отстранением российских спортсменов от международных соревнований, ФХТР активизировала взаимодействие с федерациями из Беларуси, Турции, Казахстана, Узбекистана, Китая и других стран. Регулярно проводятся совместные тренировочные и товарищеские матчи. С 2023 года в России ежегодно проходят международные турниры по всем дисциплинам: хоккей на траве, хоккей на траве 5×5 и индорхоккей.