Mastercard и КХЛ наградили Бесценных Игроков и Бесценных Болельщиков плей-офф сезона 2020/2021

Многие поклонники хоккея мечтают выйти на лёд вместе с игроком любимого клуба, чтобы разделить Бесценный Трофей, и особенно приятно, что итоговое награждение этого сезона мы провели, как и раньше, оффлайн. Такое событие навсегда останется в памяти победителей, это их собственная бесценная история, а их имена навсегда будут вписаны в историю Лиги.

Тимофей Решетилов, менеджер по маркетингу и спонсорским активациям Mastercard