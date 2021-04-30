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20:08 (мск)

Mastercard и КХЛ наградили Бесценных Игроков и Бесценных Болельщиков плей-офф сезона 2020/2021

Ими стали нападающий клуба «Авангард» Илья Ковальчук и болельщица омских «ястребов» Елена Герасимова, а также нападающий ЦСКА Максим Шалунов и преданный поклонник «армейцев» Дмитрий Данилин.

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Mastercard и КХЛ наградили Бесценных Игроков и Бесценных Болельщиков плей-офф сезона 2020/2021. Главную награду традиции «Бесценная лига» — Бесценный Трофей, состоящий из двух частей, символизирующих единение игрока и болельщика — получили нападающий клуба «Авангард» Илья Ковальчук и болельщица омских «ястребов» Елена Герасимова, а также нападающий ЦСКА Максим Шалунов и преданный поклонник «армейцев» Дмитрий Данилин.

Многие поклонники хоккея мечтают выйти на лёд вместе с игроком любимого клуба, чтобы разделить Бесценный Трофей, и особенно приятно, что итоговое награждение этого сезона мы провели, как и раньше, оффлайн. Такое событие навсегда останется в памяти победителей, это их собственная бесценная история, а их имена навсегда будут вписаны в историю Лиги.
Тимофей Решетилов, менеджер по маркетингу и спонсорским активациям Mastercard

На протяжении всего сезона болельщики отдавали свои голоса за тех хоккеистов, чья игра подарила наибольшее количество незабываемых эмоций. Голосование проходило на сайте традиции «Бесценная Лига». За звание Бесценного Игрока плей-офф в «Авангарде» наряду с Ильей Ковальчуком боролись нападающий Сергей Толчинский и вратарь Шимон Грубец, а в ЦСКА соперниками Максима Шалунова были вратарь Ларс Юханссон и нападающий Константин Окулов.

Сейчас традиция «Бесценная Лига» объединяет более 17 тысяч зарегистрированных болельщиков хоккея из всех стран-участниц КХЛ. Тринадцатый сезон Континентальной хоккейной лиги завершен, и награждение Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезона 2020/2021 состоится на Церемонии закрытия сезона КХЛ.

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