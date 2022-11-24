Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
Виннипег
22
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вегас
Сиэтл
22
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало
Нью-Джерси
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт
Аризона
10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Коламбус
Айлендерс
01
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй
Сент-Луис
30
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
01:00
Филадельфия
Питтсбург
14
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
25.11
Анахайм
Оттава
15
Хоккей. НХЛ
25.11
Вашингтон
Калгари
30
Хоккей. НХЛ
25.11
Миннесота
Торонто
34
Хоккей. НХЛ
25.11
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
25.11
Чикаго
Монреаль
Б
23
Хоккей. НХЛ
25.11
Бостон
Каролина
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
25.11
Куньлунь
Сочи
52
Хоккей. КХЛ
25.11
Салават Юлаев
Автомобилист
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
25.11
Барыс
Спартак
14
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
25.11
Куньлунь
Сочи
52
25.11
Салават Юлаев
Автомобилист
ОТ
32
25.11
Барыс
Спартак
14
25.11
Адмирал
Нефтехимик
43
24.11
СКА
Локомотив
ОТ
12
24.11
Динамо Мн
Динамо М
43
24.11
Северсталь
Витязь
32
24.11
Торпедо
ЦСКА
04
Хоккей. КХЛ. Все результаты
24 ноября

Много голов в динамовском дерби: анонс матча «Динамо» Минск — «Динамо» Москва

Прогноз на игру в чемпионате КХЛ.

Динамо Мн
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Минское «Динамо» в этом сезоне чередует серии из побед и поражений. Прямо сейчас у клуба из Беларуси пять поражений подряд. В матчах с ЦСКА и СКА соперники сурово наказывали за ошибки — «зубры» пропустили 15 шайб. С «Сибирью» Адмиралом и «Витязем» динамовцы выглядели лучше, гораздо чаще бросали, но все же уступали в овертайме или по буллитам. Вудкрофту нужно что-то придумать со спецбригадами: Минск много пропускает в меньшинстве и редко реализует большинство. Несмотря на последние результаты, отставка главному тренеру не грозит, так говорит руководство клуба. При этом оно усилило тренерский штаб известным специалистом Андриевским.

В Минске многого ждали от двукратного обладателя Кубка Стэнли Пакетта, но у канадца пока лишь 16 очков в 33 матчах. Лучшие в «Динамо» — форвард Спунер (23 очка) и защитник Душак (21). Не очень ладится пока у опытного защитника Емелина, перешедшего летом из «Авангарда». Алексей — один из худших по показателю полезности (минус 11) и получает меньше игрового времени, чем раньше. Стоит отметить 20-летнего вратаря Колосова. Он впервые стал основным голкипером и уже заслужил вызов на Матч звезд.

Московское «Динамо» удачно начало чемпионат, выиграв 5 матчей из 6, была потом также серия из 6 побед подряд. А вот ноябрь пока не особо радует результатами. Выезд на Дальний Восток принес только три поражения, за ними последовало еще два дома — от «Спартака» и «Адмирала». Тренер Кудашов посчитал, что команде нужно больше тренировок, сделал упор на «физику», и это сработало. Бело-голубые недавно обыграли «Куньлунь» и «Северсталь», пусть победный гол в Череповце и был забит на последней минуте при не самой лучшей игре. Динамовцам мешают травмы, выбыл лучший игрок команды О'Делл, нет в составе и еще 4 хоккеистов. Роль лидера взял на себя канадец Уил, он набирает очки в 4 матчах подряд (3 гола и 2 передачи).

«Динамо» Минск — «Динамо» Москва

Последние домашние матчи минское «Динамо» начинает и проводит очень активно. «Зубры» стараются не выпускать соперника из его зоны и нагружают вратаря бросками. Пока это не дает желаемого результата, но рано или поздно их прорвет. Московские динамовцы привыкли играть от себя, а не от соперника, но наверняка они подготовятся к такой тактике минчан и будут отвечать атакой на атаку. Подводят хозяев площадки частые удаления, это тоже может повлиять на результативность сегодняшнего матча. Месяц назад в Минске эти команды забросили лишь одну шайбу на двоих (выиграли гости), но вообще норма для них в личных встречах — как минимум 5 голов. «Зубры» ведут борьбу за попадание в плей-офф, сейчас клуб находится на 8-м месте, где-то надо рисковать, чтобы победить. Поэтому ждем сегодня голы от двух «Динамо», БК Winline предлагает коэффициент 2,15 на тотал больше 5.

Андрей Санталов

Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь