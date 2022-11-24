Много голов в динамовском дерби: анонс матча «Динамо» Минск — «Динамо» Москва

Минское «Динамо» в этом сезоне чередует серии из побед и поражений. Прямо сейчас у клуба из Беларуси пять поражений подряд. В матчах с ЦСКА и СКА соперники сурово наказывали за ошибки — «зубры» пропустили 15 шайб. С «Сибирью» Адмиралом и «Витязем» динамовцы выглядели лучше, гораздо чаще бросали, но все же уступали в овертайме или по буллитам. Вудкрофту нужно что-то придумать со спецбригадами: Минск много пропускает в меньшинстве и редко реализует большинство. Несмотря на последние результаты, отставка главному тренеру не грозит, так говорит руководство клуба. При этом оно усилило тренерский штаб известным специалистом Андриевским.

В Минске многого ждали от двукратного обладателя Кубка Стэнли Пакетта, но у канадца пока лишь 16 очков в 33 матчах. Лучшие в «Динамо» — форвард Спунер (23 очка) и защитник Душак (21). Не очень ладится пока у опытного защитника Емелина, перешедшего летом из «Авангарда». Алексей — один из худших по показателю полезности (минус 11) и получает меньше игрового времени, чем раньше. Стоит отметить 20-летнего вратаря Колосова. Он впервые стал основным голкипером и уже заслужил вызов на Матч звезд.

Московское «Динамо» удачно начало чемпионат, выиграв 5 матчей из 6, была потом также серия из 6 побед подряд. А вот ноябрь пока не особо радует результатами. Выезд на Дальний Восток принес только три поражения, за ними последовало еще два дома — от «Спартака» и «Адмирала». Тренер Кудашов посчитал, что команде нужно больше тренировок, сделал упор на «физику», и это сработало. Бело-голубые недавно обыграли «Куньлунь» и «Северсталь», пусть победный гол в Череповце и был забит на последней минуте при не самой лучшей игре. Динамовцам мешают травмы, выбыл лучший игрок команды О'Делл, нет в составе и еще 4 хоккеистов. Роль лидера взял на себя канадец Уил, он набирает очки в 4 матчах подряд (3 гола и 2 передачи).

Последние домашние матчи минское «Динамо» начинает и проводит очень активно. «Зубры» стараются не выпускать соперника из его зоны и нагружают вратаря бросками. Пока это не дает желаемого результата, но рано или поздно их прорвет. Московские динамовцы привыкли играть от себя, а не от соперника, но наверняка они подготовятся к такой тактике минчан и будут отвечать атакой на атаку. Подводят хозяев площадки частые удаления, это тоже может повлиять на результативность сегодняшнего матча. Месяц назад в Минске эти команды забросили лишь одну шайбу на двоих (выиграли гости), но вообще норма для них в личных встречах — как минимум 5 голов. «Зубры» ведут борьбу за попадание в плей-офф, сейчас клуб находится на 8-м месте, где-то надо рисковать, чтобы победить. Поэтому ждем сегодня голы от двух «Динамо», БК Winline предлагает коэффициент 2,15 на тотал больше 5.

Андрей Санталов