Хоккейный матч СКА — «Автомобилист» в Петербурге пройдет при усиленных мерах безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом» пройдет в Санкт-Петербурге при усиленных мерах безопасности в связи с терактом в «Крокус сити холле». Об этом ТАСС сообщил представитель «СКА-Арены».

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала, 25.03.2024, 19:30 СКА - Автомобилист -

«Разумеется, будут усилены досмотровые мероприятия. Они и раньше были на достаточно высоком уровне и соответствовали всем нормативам, но теперь в связи с терактом будет производиться еще более тщательный досмотр как транспортных средств, так и непосредственно граждан. Усилена и досмотровая смена, в том числе привлечены дополнительные отряды кинологов», — рассказал собеседник ТАСС.

Матч станет пятым в серии до четырех побед, сейчас в ней лидирует «Автомобилист» со счетом 3−1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.