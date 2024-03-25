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17:42 (мск), источник: ТАСС

Хоккейный матч СКА — «Автомобилист» в Петербурге пройдет при усиленных мерах безопасности

Матч станет пятым в серии до четырех побед, сейчас в ней лидирует «Автомобилист» со счетом 3−1.

СКА
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом» пройдет в Санкт-Петербурге при усиленных мерах безопасности в связи с терактом в «Крокус сити холле». Об этом ТАСС сообщил представитель «СКА-Арены».

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1/4 финала, 25.03.2024, 19:30

СКА-Автомобилист-

«Разумеется, будут усилены досмотровые мероприятия. Они и раньше были на достаточно высоком уровне и соответствовали всем нормативам, но теперь в связи с терактом будет производиться еще более тщательный досмотр как транспортных средств, так и непосредственно граждан. Усилена и досмотровая смена, в том числе привлечены дополнительные отряды кинологов», — рассказал собеседник ТАСС.

Матч станет пятым в серии до четырех побед, сейчас в ней лидирует «Автомобилист» со счетом 3−1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 182 человека.

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