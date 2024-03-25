Хоккейный матч СКА — «Автомобилист» в Петербурге пройдет при усиленных мерах безопасности
Матч станет пятым в серии до четырех побед, сейчас в ней лидирует «Автомобилист» со счетом 3−1.
Матч станет пятым в серии до четырех побед, сейчас в ней лидирует «Автомобилист» со счетом 3−1.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом» пройдет в Санкт-Петербурге при усиленных мерах безопасности в связи с терактом в «Крокус сити холле». Об этом ТАСС сообщил представитель «СКА-Арены».
«Разумеется, будут усилены досмотровые мероприятия. Они и раньше были на достаточно высоком уровне и соответствовали всем нормативам, но теперь в связи с терактом будет производиться еще более тщательный досмотр как транспортных средств, так и непосредственно граждан. Усилена и досмотровая смена, в том числе привлечены дополнительные отряды кинологов», — рассказал собеседник ТАСС.
Матч станет пятым в серии до четырех побед, сейчас в ней лидирует «Автомобилист» со счетом 3−1.
Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 182 человека.