События недели. Смерть Василия Уткина, матч Россия — Сербия

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Не стало Василия Уткина

19 марта на 53 году жизни умер телевизионный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин. Он начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником телекомпании НТВ, где вел передачу «Футбольный клуб», которая стала популярной. До 2015 года Уткин комментировал футбольные матчи. В 2004 и 2005 году стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».

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23 апреля 2017 года Уткин объявил о сотрудничестве с любительским футбольным клубом «Эгриси», выступавшим в третьем дивизионе Северо-Восточной Лиги ЛФЛ Москвы. Он стал спонсором и владельцем клуба. В 2019 году команда играла в высшем дивизионе, а в 2022 году клуб принял участие во втором сезоне Медийной футбольной лиги.

Соболезнования в связи со смертью Уткина принесли его коллеги журналисты, различные футбольные клубы, тренеры, актеры и многие другие.

Прощание с Василием Уткиным прошло 23 марта в Центральной клинической больнице Управления делами Президента России. Его похоронили в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище.

Также 19 марта стало известно о смерти тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. Он умер в Майами, Кольцову было 42 года. Белорусский хоккеист выступал в НХЛ за «Питтсбург», а в 2006 году перешел в «Салават Юлаев», в котором отыграл шесть сезонов. В 2016 году Кольцов завершил игровую карьеру и начал тренерскую. В 2021 году он работал в тренерском штабе московского «Спартака», а через год вернулся в «Салават Юлаев», где отвечал за работу с нападающими.

Полиция Майами сделала заявление о смерти Кольцова и подчеркнула, что «подозрений в насильственном характере гибели нет».

Незадолго до смерти Кольцов расстался со своей возлюбленной, второй ракеткой мира Ариной Соболенко. После его гибели Соболенко не снялась с турнира в Майами, который стартовал 19 марта, а также спустя несколько дней высказалась об этом.

Сборная России обыграла Сербию, второй матч с Парагваем отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

21 марта на стадионе «Динамо» в Москве сборная России провела товарищеский матч со сборной Сербии. Команда Валерия Карпина обыграла сербов со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32), Алексей Миранчук (55) и Иван Сергеев (90+1). На 88-й минуте судья отменил гол полузащитника сборной России Арсена Захаряна. На 21-й минуте с поля был удален защитник сербской команды Милан Гайич, выступающий за московский ЦСКА. Сергеев забил дебютный гол за сборную России.

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Перед встречей прошла минута молчания в память о Василии Уткине. Символический удар перед началом матча нанес российский и сербский актер Милош Бикович. Ранее РФС сообщил, что все билеты на игру проданы.

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович назвай удаление Гайича ключевым в матче и отметил, что для россиян игра получилась хорошей. Валерий Карпин также отметил, что «если бы не удаление, было бы лучше».

Второй товарищеский матч со сборной Парагвая был отменен из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Теракт был совершен вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. По последним данным погибли 137 человек, пострадали 182.

По всей России отменили спортивные мероприятия. Игроки сборной России сдали кровь для пострадавших.

Футболист детской сборной «Спартака» вывел из «Крокуса» во время теракта больше 100 человек. 15-летний Ислам Халилов подрабатывал в гардеробе концертного зала. Позднее он встретился с игроками красно-белых и получил в подарок абонемент на игры команды.

Определились все участники финалов стыковых матчей за попадание на Евро-2024

Сборная Украины обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. В финальном матче квалификации за путевку на Евро Украина встретится с Исландией, которая была сильнее Израиля, матч пройдет 26 марта.

Сборная Грузии обыграла Люксембург со счетом 2:0 и в финале проведет матч со сборной Греции, которая разгромила Казахстан со счетом 5:0.

Последними сборными, которые сыграют в финале квалификации стали Уэльс и Польша. Уэльс был сильнее Финляндии (4:1), а Польша обыграла Эстонию со счетом 5:1.

США стали победителями Лиги наций КОНКАКАФ

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Сборная США обыграла Мексику со счетом 2:0 в финальном матче Лиги наций КОНКАКАФ. Команда США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ в третий раз подряд. Американцы победили во всех трех розыгрышах турнира. В матче за бронзовые награды сборная Ямайки одержала победу над национальной командой Панамы со счетом 1:0.

Овечкину остается 46 шайб до рекорда Гретцки, Кучеров стал автором исторического достижения для россиян в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал первым российским хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось преодолеть отметку в 120 набранных очков в двух разных сезонах. Также Кучеров набрал очки в 13 матчах подряд и установил новый личный рекорд по этому показателю, однако в следующей игре его серия прервалась. После 70 сыгранных матчей на счету россиянина 123 (41+82) набранных очка. Он продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона, на одно очко опережая капитана «Колорадо» Натана Маккиннона.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом» и помог команде победить со счетом 3:0. Благодаря этому Овечкин продлил свою голевую серию до пяти встреч. За этот отрезок форвард забросил восемь шайб. На счету российского нападающего 848 голов, до рекорда Уэйна Гретцки остается 46 шайб.

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в игре с «Флоридой» реализовал победный буллит и был признан первой звездой встречи. Также в этом матче Панарин в основное время забил две шайбы в ворота Сергея Бобровского. Он набрал 99 очков (43 шайбы + 56 передач) в 71 игре нынешнего сезона, российский нападающий продолжает обновлять личный рекорд по этому показателю.

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Чемпион регулярки КХЛ московское «Динамо» всухую уступило в серии «Трактору»

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Челябинский «Трактор» со счетом 5:4 обыграл московское «Динамо» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. «Трактор» выиграл серию до четырех побед со счетом 4 — 0. В полуфинале челябинский клуб сыграет с победителем противостояния между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Впервые в истории лиги победитель регулярного чемпионата проиграл серию со счетом 0 — 4.

«Локомотив» ведет в серии с «Авангардом» 3 — 1. Магнитогорский «Металлург» имеет преимущество над «Спартаком» 2 — 1. «Автомобилист» обыграл СКА в трех матчах из четырех. Для победы в серии команде Николая Заварухина осталось выиграть один матч.

Фигуристы из США выиграли медальный зачет чемпионата мира в Монреале

Американский фигуристы завоевали три медали. Два золота — в мужском одиночном катании у Ильи Малинина и в танцах на льду у пары Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а также серебро в женском одиночном катании у Изабо Левито. Илья Малинин одержал победу с шестью четверными прыжками в произвольной программе, включая аксель, и побил мировой рекорд Нэтана Чена по баллам за программу (227,79).

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Второе место в общем медальном зачете заняла сборная Японии, у команды золото за победу в женском одиночном катании, которое выиграла Каори Сакамото и два серебра — в спортивных парах у Рику Миуры и Рюити Кихары, а также в мужском одиночном катании у Юмы Кагиямы.

На третьем месте расположилась сборная Канады с двумя медалями: золотой у спортивных пар, которую завоевали Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам и серебром в танцах на льду у Пайпер Гиллес и Поля Пуарье.

Макс Ферстаппен прервал серию из 43 гонок подряд с набранными очками

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» сошел с дистанции на четвертом круге Гран-при Австралии из-за возгорания тормозного диска. Таким образом трехкратный чемпион «Формулы-1» прервал серию из 43 гонок с набранными очками. Победу на Гран-при Австралии одержал испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс — младший. Второе место занял его партнер по команде Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул Ландо Норрис из «Макларена».

Также гонку не смогли завершить оба пилота «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Женская и мужская команды Архангельской области со Степановой и Большуновым в составе выиграли чемпионат России по лыжным гонкам

Сборная Архангельской области в составе с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой, а также Алиной Пеклецовой, Марией Истоминой и Светланой Заборской одержала победу в эстафете 4×5 км с результатом 53:31.8 секунды на чемпионате России в Малиновке. Ранее Вероника Степанова и Мария Истомина выиграли командный спринт.

Мужская сборная Архангельской области, с Александром Большуновым в составе, одержали победу в эстафете 4×7,5 км. Команда, которую кроме Большунова представляли Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Савелий Коростелев показала результат 1 час 11 минут 22,7 секунды. Ранее Большунов с Коростелевым выиграли командный спринт.