Тренер «Салавата Юлаева» Кольцов умер в Майами. Ему было 42 года

Источник: hockey.by

Точные обстоятельства гибели Кольцова пока не известны. Сообщается, что его смерть произошла в Майами. Информацию о гибели Кольцова подтвердила пресс-служба «Салавата Юлаева».

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни тренер “Салавата Юлаева” Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина в составе “Салавата Юлаева”, проделал огромную работу в тренерском штабе команды. Хоккейный клуб “Салават Юлаев” выражает соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича Кольцова. Светлая память», — сказано в сообщении клуба.

Кольцов является воспитанником минской «Юности», выступал на позиции крайнего нападающего. В 1999 году его в первом раунде задрафтовал клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз», за который он провел 144 игры и набрал 38 (12+26) очков.

В 2006 году Кольцов покинул НХЛ и перешел в «Салават Юлаев», в котором отыграл шесть сезонов. В составе уфимского клуба он выигрывал Суперлигу и становился обладателем Кубка Гагарина. После этого Кольцов выступал за мытищинский «Атлант», казанский «Ак Барс» и минское «Динамо».

Кольцов был капитаном сборной Беларуси, за которую в общей сложности провел 123 матча и набрал 55 (34+21) очков. В составе национальной команды он десять раз играл на чемпионатах мира, а также ездил на Олимпийские игры в 2002 и 2010 годах.

В 2016 году Кольцов завершил игровую карьеру и начал тренерскую. Он работал ассистентом в минском «Динамо», возглавлял «Брест» и «Динамо-Молодечно». В 2021 году он работал в тренерском штабе московского «Спартака», а через год вернулся в «Салават Юлаев», где отвечал за работу с нападающими.

Накануне сообщалось, что Кольцов в межсезонье покинет уфимский клуб и продолжит работу в другой организации. Ожидалось, что он сменит Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера минского «Динамо» и сборной Беларуси.

Кольцов состоял в отношениях со второй ракеткой мира Ариной Соболенко, которая последнее время проживала в Майами. Сегодня там стартует турнир категории WTA-1000, на котором Соболенко должна была выступать как вторая сеяная.