Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.05
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас
Даллас
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Тампа-Бэй
61
Хоккей. НХЛ
29.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
01
Хоккей. НХЛ
1.05
Виннипег
Колорадо
Хоккей. НХЛ
1.05
Ванкувер
Нэшвилл
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
12
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
12
20.04
Металлург Мг
Локомотив
10
18.04
Металлург Мг
Локомотив
21
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
32
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
52
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
Хоккей. КХЛ. Все результаты
14:07 (мск), источник: ТАСС

В «Динамо» сообщили, что хоккеист Миронов покинул клуб по финансовым причинам

Защитник выступал за московскую команду последние 11 лет.

Спартак
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Андрей Миронов принял решение уйти из московского хоккейного клуба «Динамо», поскольку стороны не смогли договориться о финансовой стороне контракта. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Во вторник «Динамо» объявило, что Миронов отверг контрактное предложение и покинет клуб за который, выступал последние 11 лет.

«Неплохая получилась история: интересная, веселая, порой немного грустная, а главное — поучительная, — сказал Сопин. — А не договорились по деньгам, чисто финансовая тема».

По информации газеты «Спорт-Экспресс», защитник станет игроком московского «Спартака».

Миронов является рекордсменом «Динамо» по количеству матчей. В сезоне-2023/24 Миронов установил рекорд по количеству матчей за «Динамо» в чемпионатах страны. На его счету 644 игры в составе бело-голубых, предыдущее достижение принадлежало Сергею Вышедкевичу (642 матча). По итогам регулярного чемпионата бело-голубые стали обладателями Кубка континента.

29 летний Миронов начал выступать за основную команду «Динамо» в 2012 году, по итогам сезона-2012/13 игрок стал обладателем Кубка Гагарина. Сезон-2017/18 защитник провел в системе клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо», после чего вернулся в «Динамо». Миронов является серебряным (2015) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира.

Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь