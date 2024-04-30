В «Динамо» сообщили, что хоккеист Миронов покинул клуб по финансовым причинам

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Андрей Миронов принял решение уйти из московского хоккейного клуба «Динамо», поскольку стороны не смогли договориться о финансовой стороне контракта. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Во вторник «Динамо» объявило, что Миронов отверг контрактное предложение и покинет клуб за который, выступал последние 11 лет.

«Неплохая получилась история: интересная, веселая, порой немного грустная, а главное — поучительная, — сказал Сопин. — А не договорились по деньгам, чисто финансовая тема».

По информации газеты «Спорт-Экспресс», защитник станет игроком московского «Спартака».

Миронов является рекордсменом «Динамо» по количеству матчей. В сезоне-2023/24 Миронов установил рекорд по количеству матчей за «Динамо» в чемпионатах страны. На его счету 644 игры в составе бело-голубых, предыдущее достижение принадлежало Сергею Вышедкевичу (642 матча). По итогам регулярного чемпионата бело-голубые стали обладателями Кубка континента.