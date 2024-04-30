В «Динамо» сообщили, что хоккеист Миронов покинул клуб по финансовым причинам
Защитник выступал за московскую команду последние 11 лет.
Защитник выступал за московскую команду последние 11 лет.
МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Андрей Миронов принял решение уйти из московского хоккейного клуба «Динамо», поскольку стороны не смогли договориться о финансовой стороне контракта. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Во вторник «Динамо» объявило, что Миронов отверг контрактное предложение и покинет клуб за который, выступал последние 11 лет.
«Неплохая получилась история: интересная, веселая, порой немного грустная, а главное — поучительная, — сказал Сопин. — А не договорились по деньгам, чисто финансовая тема».
По информации газеты «Спорт-Экспресс», защитник станет игроком московского «Спартака».
Миронов является рекордсменом «Динамо» по количеству матчей. В сезоне-2023/24 Миронов установил рекорд по количеству матчей за «Динамо» в чемпионатах страны. На его счету 644 игры в составе бело-голубых, предыдущее достижение принадлежало Сергею Вышедкевичу (642 матча). По итогам регулярного чемпионата бело-голубые стали обладателями Кубка континента.
29 летний Миронов начал выступать за основную команду «Динамо» в 2012 году, по итогам сезона-2012/13 игрок стал обладателем Кубка Гагарина. Сезон-2017/18 защитник провел в системе клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо», после чего вернулся в «Динамо». Миронов является серебряным (2015) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира.