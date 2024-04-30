Сразу три топ-клуба КХЛ затеяли масштабную перестройку. Как поменяются ЦСКА, Ак Барс и СКА?

Каждый год в КХЛ та или иная команда идет на кардинальные перемены. Чаще всего поводом для этого становится провал в минувшем сезоне. Летят головы менеджеров, меняют тренеров, жонглируют игроками. Однако не так часто в нашей лиге сразу несколько топ-клубов одновременно уходят в перестройку. Но если вспомнить, что прошлогодние финалисты ЦСКА и «Ак Барс» вылетели на стадии первого раунда, а СКА без особых шансов проиграл во втором, нынешние перемены не кажутся спонтанными. Так как же меняются суперклубы из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга?

СКА: не пострадает только Ротенберг и его молодой костяк

Из трех клубов ситуация в СКА в меньшей степени напоминает революцию. Таковой она бы была, покинь пост главного тренера Роман Ротенберг. Но у него продолжает действовать рекордный пятилетний контракт, являющийся иммунитетом от высшего руководства. Зато менять помощников главному тренеру петербуржцев ничего не мешает. Он уже заявил, что по прошлому сезону не имеет претензий только к нападению. А вот над вратарской линией и обороной еще предстоит поразмыслить. К работе с вратарями приступит питерская легенда Максим Соколов, а вот кто заменит Сергея Зубова — пока непонятно. Уже бывший тренер СКА по защитникам возглавит «Сочи».

Чиститься СКА планирует не только на лавке. Уже не секрет, что на трансфер выставлена группа игроков с громкими именами и большими зарплатами. Прежде всего, это Алекс Гальченюк (может перейти в «Ак Барс»), Брендан Лайпсик (может перейти в «Спартак»), Артем Сергеев (может перейти в «Динамо») и Александр Кадейкин. Ирония в том, что все они отыграли в Санкт-Петербурге всего один сезон, и еще год назад представлялись мощным усилением для команды Ротенберга. Теперь каждый, по тем или иным причинам, разочаровал главного тренера.

Глобальной перестройки СКА не требуется хотя бы потому, что у «армейцев» есть молодой костяк, который неплохо себя проявил даже в проигранном плей-офф. Речь, прежде всего, о Хайруллине, Глотове и пропустившем серию с «Автомобилистом» Никишине. К ним можно добавить Толчинского и Грицюка. Теперь цель петербуржцев усилить оборону и добавить к молодым нападающим несколько опытных дядек. Таковыми должны стать московские «армейцы» Григоренко и Плотников. Впрочем, разве кто-то верит, что на этом селекция СКА ограничится?

ЦСКА: чемпионский фундамент сносят до основания

Если в СКА готовится косметический ремонт, то в ЦСКА полны решимости снести все стены до основания и построить дом заново. Будет ли этот дом таким же гостеприимным для Кубка Гагарина? Во многом зависит от работы нового главного тренера. У Ильи Воробьева, в отличие от Сергея Федорова, не будет под рукой помощников из прежнего штаба, которые могли бы ввести новичка в курс дел. Равиль Якубов, Игорь Кравчук и Сергей Наумов покидают тренерский штаб вместе с Федоровым. Остается в клубе только Александр Попов, который работает с игроками индивидуально.

Помощниками Воробьева, скорее всего, станут Юрий Бабенко, тренер вратарей Клемен Мохорич, а возможно и воссоединение с канадцем Майком Пелино. Мохорич только-только выиграл Кубок Гагарина, подготовив Илью Набокова, а с Пелино Воробьев брал главный трофей КХЛ в далеком 2016-м. Сватают в ЦСКА и магнитогорца Виктора Антипина. Называется и фамилия Александра Волкова, который прошлый сезон провел в Минске, а еще не так давно выигрывал Кубок Стэнли с «Тампой-Бэй». В любом случае, после того как было объявлено об уходе Дица, Плотникова, Светлакова, Слепышева и Григоренко, стало понятно, что это будет совсем другая команда.

Источник: Соцсети

Уже сейчас очевидно, что у ЦСКА освободилась одна позиция в топ-4 обороны, прямо сейчас нет основного вратаря, а также есть четыре вакансии в топ-9 нападения. Дица и Слепышева «армейцы» постараются обменять, предположительно — в «Ак Барс». Какая-то сделка готовится с «Салаватом Юлаевым», откуда москвичи не прочь заполучить Ивана Дроздова. Но любопытнее всего то, кого ЦСКА вернет из-за океана. Здесь простор для фантазии богатый. Начиная с вратаря Ивана Просветова и защитника Никиты Зайцева, заканчивая Александром Барабановым. Впрочем, не удивимся, что никто до Москвы в итоге не доедет. Тем более, что альтернатив вроде Дениса Гурьянова или Руслана Исхакова у «армейского» руководства хватает. Благо ЦСКА обладает богатой коллекцией прав на игроков, выступающих в Северной Америке.

«Ак Барс»: конец краткосрочной «Дрим Тим»

Казанцы, вылетевшие почти одновременно с ЦСКА, затеяли не менее масштабную перестройку. С той лишь разницей, что имя главного тренера они до сих пор не объявили. Хотя вся хоккейная общественность уже знает, что им станет Анвар Гатиятулин. Называются и некоторые фамилии его помощников. Например, из ВХЛ может пойти на повышение главный тренер «Рубина» Денис Ячменев. Другие позиции в тренерском штабе, скорее всего, займут экс-ассистенты Гатиятулина, знакомые ему по работе с «Трактором». Провальный прошлый сезон специалиста в Челябинске не смутил казанское руководство.

Новая метла по-новому метет — это про пришествие Гатиятулина в «Ак Барс». За день до открытия рынка свободных агентов казанцы попрощались с Кириллом Петровым, Кириллом Адамчуком и Дмитрием Кагарлицким. Новые контракты подписали с Кириллом Семеновым, Семеном Тереховым, Максимом Быковым и Алексеем Марченко. Агент Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева заявил, что его клиенты не останутся в Казани, несмотря на действующие контракты. На данный момент неизвестна судьба Александра Радулова, Артема Лукоянова и Станислава Галиева, чьи соглашения подходят к концу.

«Ак Барс» массово избавляется от игроков, которые приходили в Казань под большие задачи. Dream Team, составленная из возрастных игроков, с задачей выиграть Кубок Гагарина в кратчайшие сроки не справилась. Кто же предпримет следующую попытку? Из потенциальных новичков самым интересным видится Егор Коршков — габаритный форвард, который успешно провел реабилитацию карьеры на Дальнем Востоке. Помимо него возможно возвращение в клуб Альберта Яруллина, а также переход сразу двух форвардов СКА Александра Кадейкина и Алекса Гальченюка. Последний может переехать в Казань в результате обмена, в который будет включен молодой защитник Никита Евсеев.