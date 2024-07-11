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08:51 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» планирует провести матч КХЛ на открытом воздухе в начале января 2025 года

По словам генерального директора нижегородского клуба Александра Харламова, встреча может пройти 4 января на футбольном стадионе.

ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/torpedonn

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нижегородское «Торпедо» ведет работу над тем, чтобы провести в начале января матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на футбольном стадионе. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор нижегородского клуба Александр Харламов.

Осенью прошлого года «Торпедо» обращалось в лигу с предложением провести матч на открытом воздухе 7 января с минским «Динамо» на арене «Нижний Новгород». Однако матч на открытом воздухе не состоялся, поскольку на подготовку было отведено мало времени.

«Мы пока не отказываемся от этой идеи. Пока планируем сыграть 4 января на футбольном стадионе “Нижний Новгород”, — сказал Харламов. — Сейчас идет совместная работа нашего и футбольного клубов, правительства Нижегородской области. Этим вопросом мы еще по весне озадачились, потому что вопрос непростой, и мероприятие хотелось бы провести на достойном уровне, поэтому подготовка уже идет».

«С лигой мы это согласовывали и по календарю. Это довольно масштабная вещь, требует довольно-таки серьезного подхода со всех сторон, ну и мероприятие недешевое. Но одобрение, желание есть, как и понимание, как это все сделать. Главное, что есть поддержка губернатора и на всех уровнях», — добавил он.

Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года и принял шесть матчей турнира. Арена является домашней для клуба «Пари Нижний Новгород». Также она принимала матч отборочного турнира чемпионата Европы между сборными России и Кипра (2019), Суперкубок России (2018), финал Кубка России (2021), женский Суперкубок России (2021) и матч чемпионата Европы по регби сезона-2020/21 между командами России и Португалии.

Ранее матчи регулярного чемпионата КХЛ на открытом воздухе проходили 2 декабря 2017 года в Хельсинки между местным «Йокеритом» и петербургским СКА, а также 19 января 2018 года в Риге между рижским и минским «Динамо». Игра в Хельсинки стала рекордной по посещаемости в лиге (17 645 зрителей), пока 22 декабря 2018 года новое достижение не было установлено по итогам поединка между СКА и ЦСКА (67 770) под закрытой крышей «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге.

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