Минское «Динамо» расторгло контракт с защитником Арсением Бринкманом | Источник: Чемпионат.com

Защитник присоединился к команде в июне прошлого года и провёл за «зубров» 25 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+3».

Всего в КХЛ 23-летний защитник провёл 36 матчей, в которых набрал шесть очков — забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при положительном показателе полезности «+4».