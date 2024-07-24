Новичок минского «Динамо» Никита Гуслистов прокомментировал переход в белорусский клуб | Источник: Чемпионат.com

«Положительные эмоции после перехода в “Динамо”. Долго ждал этот обмен. Когда всё свершилось, то обрадовался. Ранее в Минске бывал. Нравится город. Поэтому всё здорово. Когда приезжал сюда на сборы, жил возле “Минск-Арены”. Отметил, что в городе много парков, зелени, большие улицы. Всё красиво и просторно. Уверен, в будущем открою для себя интересные места.

Когда приезжаешь на «Минск-Арену» в качестве соперника «Динамо», то всегда чувствуешь энергию, которая гонит команду хозяев вперёд. Теперь буду по другую сторону, в полной мере ощущу эту поддержку.

Уже приступил к работе в лагере для хоккеистов с двусторонними контрактами. Хочется побыстрее влиться в коллектив, познакомиться со всеми.

Какие цели ставлю перед собой? Приносить пользу команде, радовать болельщиков. Хочется быть универсальным форвардом, играть в центре и с краю, в меньшинстве и большинстве, в фазах атаки и обороны. Стараюсь работать над всеми качествами. Будем играть в интересный хоккей.

«Динамо» для «Северстали» в прошлых сезонах было непростым соперником. Клубы конкурировали между собой за места в плей-офф. Напряжённые игры проходили на высоких скоростях. Стиль и системы «Динамо» и «Северстали», возможно, немного отличаются, но неизменно то, что везде быстрый и результативный хоккей. Так что в этом плане кардинально перестраиваться не придётся«, — приводит слова Гуслистова пресс-служба “зубров”.