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23:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» обменял защитника Мелоша в минское «Динамо»

«Салават Юлаев» обменял защитника Николя Мелоша в минское «Динамо», сообщает пресс-служба уфимского клуба. Башкирская команда получит денежную компенсацию.

Салават Юлаев
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«Салават Юлаев» обменял защитника Мелоша в минское «Динамо» | Источник: Чемпионат.com

27-летний канадец присоединился к уфимской команде в октябре 2023 года. За это время защитник провёл 46 матчей, в которых набрал 20 (5+15) очков.

Большую часть карьеры Мелош провёл в АХЛ, выступая за «Сан-Антонио Рэмпейдж» (2017/2018), «Колорадо Иглз» (2018/2019), «Сан-Хосе Барракуда» (2019−2022) и «Калгари Рэнглерз» (2022/2023). Статистика в АХЛ: 257 матчей, 76 (16+60) набранных очков, показатель полезности «-1», штрафные минуты — 254.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Трактору» (2−4). Уфимцы не могут преодолеть барьер первого раунда плей-офф два сезона подряд.

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