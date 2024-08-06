Защитники Шинкевич и Коробов заключили пробные контракты с минским «Динамо»

Оба хоккеиста в прошлом сезоне играли за «Динамо». На счету 34-летнего Ильи Шинкевича 48 матчей с учетом плей-офф без набранных очков с отрицательным показателем полезности «-4». На счету 35-летнего Дмитрия Коробова 57 игр, в которых опытный защитник набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.