«Спартак» подписал канадца, «Локомотив» отказался от Чеховича. Итоги дня в хоккее
А чемпион России по хоккею теперь будет определяться в турнире ВХЛ.
А чемпион России по хоккею теперь будет определяться в турнире ВХЛ.
Дайджест главных новостей из мира хоккея за 7 августа 2024 года.
«Адмирал» подписал контракт с голкипером Ильёй Коноваловым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Соглашение с вратарём рассчитано до конца сезона-2025/2026 и носит односторонний характер.
Напомним, 5 августа в результате обмена на денежную компенсацию Илья Коновалов перешёл из московского «Динамо» в «Адмирал». В 2022 году вратарь перешёл в московское «Динамо», где отыграл два полноценных сезона. Всего в составе москвичей голкипер провёл 96 матчей. В регулярном сезоне-2023/2024 Коновалов сыграл 42 матча, в которых одержал 21 победу с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,05. В плей-офф голкипер провёл шесть встреч, где одержал две победы.
Правление ФХР приняло решение делегировать права на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд Ассоциации «Высшая хоккейная лига», сообщает пресс-служба ВХЛ.
1 августа 2024 года прекратил действие договор о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд между Федерацией хоккея России и ООО «КХЛ».
Сегодня, 7 августа, состоялось заседание правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских команд.
В сезоне-2024/2025 будет проведён чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига. Сегодня ФХР пригласила российские клубы к участию в чемпионате России. Состав участников будет утверждён 12 августа 2024 года.
«Локомотив» перевёл в список отказов нападающего Ивана Чеховича, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, в прошедшей регулярке КХЛ 25-летний форвард сыграл 59 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 25-летний форвард провёл 12 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
На драфте НХЛ 2017 года нападающий был выбран «Сан-Хосе Шаркс» под номером 212. После этого Чехович выступал в АХЛ за фарм-клуб «акул» «Сан-Хосе Барракуда», а также сыграл четыре матча в НХЛ.
«Спартак» подписал контракт с 26-летним канадским нападающим Уиллом Биттеном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение рассчитано на один сезон.
Форвард ранее играл за сборную Канады на юниорском чемпионате мира, был выбран «Монреаль Канадиенс» в третьем раунде драфта НХЛ, а с 2018 года выступал на уровне АХЛ за фарм-клубы «Миннесоты Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», став в 2022 году финалистом Кубка Колдера.
В сезоне-2023/2024 нападающий провёл 68 матчей в АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс» и набрал 33 (17+16) результативных балла.
Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА снял временное отстранение с 10 игроков «Толпара», которое было наложено после обнаружения в их допинг-пробах мельдония, сообщило юридическое агентство «Клевер Консалт».
В феврале этого года РУСАДА объявило о годичной дисквалификации первых семи хоккеистов. Но их отстранение начиналось с марта 2023 года и сейчас уже закончилось. В июле 2024 года ещё 10 игроков получили дисквалификации.
«Слушания в ДАК РУСАДА были непростыми и крайне интенсивными. Наши юристы подготовили развёрнутую правовую позицию, которая подробно и последовательно доказывала несоразмерность применённой к хоккеистам меры и содержала в том числе ссылки на прецедентные позиции CAS. В данном процессе фигурировали аргументы, подкреплённые самыми разнообразными доказательствами. По итогам слушаний члены ДАК РУСАДА согласились с представленной нашими юристами позицией и сняли временное отстранение со всех ребят», — говорится в сообщении.
Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Таннером Фрицем, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Канадец пополнил состав «Динамо» по ходу прошлого сезона-2023/2024.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 канадский нападающий провёл 17 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач с отрицательным показателем полезности «-1». В плей-офф на счету форварда шесть матчей и одна результативная передача. Прошлый сезон стал дебютным для 32-летнего канадца в КХЛ.
В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» прошёл товарищеский матч между местным «Нефтяником» и «Ак Барсом». Казанский клуб одержал победу со счётом 4:2.
Победный гол забил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Ещё по разу в составе казанцев отличились Илья Сафонов, Ник Петан и Дмитрий Кателевский. В составе «Нефтяника» дублем отметился Максим Лазарев. Отметим, что за каждое нарушение правил игроки обеих команд пробивали штрафные броски.
Эта встреча стала первой для «Ак Барса» в текущем межсезонье. Следующий товарищеский матч казанский клуб проведёт 12 августа с китайским «Куньлунем». Напомним, в межсезонье «Ак Барс» сменил главного тренера. На место Зинэтулы Билялетдинова пришёл бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
Егор Торишный