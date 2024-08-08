Артюхин — о минском «Динамо»: Вопрос, сумеет ли Шипачёв сработаться с Квартальновым

«Что касается Вадима Шипачёва в минском “Динамо”, то по себе знаю — переход в новую команду после сложного отрезка в карьере всегда сопровождается обретением новой позитивной энергетики и мотивации. Именно поэтому я являюсь сторонником того, чтобы хоккеисты чаще меняли команды. Когда долго находишься на одном месте, можешь потерять всегда необходимый внутренний импульс. Не сомневаюсь, что схожие процессы в их позитивном ключе произойдут с Вадимом в Минске. Главный вопрос — сумеет ли Шипачёв сработаться с Дмитрием Вячеславовичем Квартальновым, который, как известно, человек весьма специфический», — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».