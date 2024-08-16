Самый странный трансфер КХЛ этого лета. «Адмирал» выгнал американца еще до старта сезона и заплатил за это 9 миллионов

Нынешняя история произошла на фоне изменившейся ситуации на рынке КХЛ. Безработных хоккеистов как никогда много. Сейчас на Дальний Восток даже к Тамбиеву за вменяемые деньги готовы ехать качественные игроки, которые туда раньше и смотреть бы не стали. Сначала Илья Коновалов, теперь Сергей Шмелев. Скоро будет еще одно неплохое для «моряков» подписание. С уходом Ортеги освободились место и деньги для нового легионера. Вероятно, им станет защитник. В произошедшем легко усмотреть определенную логику, но от этого вопиющая ошибка с американским нападающим менее значимой для «Адмирала» не становится.