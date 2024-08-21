Назаров: пусть футбол не обижается, но хоккей в России всегда будет главным спортом страны

«Все мы очень сильно соскучились по регулярному чемпионату КХЛ. Пусть футбол не обижается, но хоккей в России всегда будет главным спортом страны. Предсезонные турниры вызывают интерес, а впереди ещё более интересные матчи. С нетерпением ждём старта регулярки.



Здорово, что акцент на центральном телевидении сейчас сделан на показе наших национальных героев современности, которых с каждым днём становится только больше. Мы все стоим плечом к плечу друг к другу, поддерживаем нашего национального лидера, а молодёжь, что очень важно, берёт пример и пропитывается патриотическим настроением. Победа однозначно будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.