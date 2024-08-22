Ротенберг: Никишин получил травму и не сыграет в первом матче сезона

В розыгрыше Кубка Гагарина он провёл пять встреч, забросил одну шайбу и завершил свой сезон с показателем полезности «+3». В первом раунде плей-офф с «Торпедо» защитник получил травму и не принял участия в следующей серии с «Автомобилистом».