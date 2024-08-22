Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротенберг: Никишин получил травму и не сыграет в первом матче сезона

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что защитник Александр Никишин получил травму и пропустит начало сезона.

Источник: Чемпионат.com

«На сегодняшний день наш капитан — Александр Никишин. К сожалению, он получил травму, не сыграет в первом матче сезона», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В прошедшем регулярном чемпионате Никишин провёл 67 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 56 очков и заработав показатель полезности «+32».

В розыгрыше Кубка Гагарина он провёл пять встреч, забросил одну шайбу и завершил свой сезон с показателем полезности «+3». В первом раунде плей-офф с «Торпедо» защитник получил травму и не принял участия в следующей серии с «Автомобилистом».