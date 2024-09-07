«Сочи» обыграл «Спартак» в своем стартовом матче в сезоне КХЛ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. «Сочи» в серии буллитов обыграл московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 4 612 зрителей.
Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Иван Морозов (60-я минута), у гостей отличился Кирилл Рассказов (33). Автором победного буллита стал Алексей Васильков. В игре не принял участия лучший бомбардир и снайпер «Спартака» в прошлом сезоне КХЛ нападающий Николай Голдобин.
Перед матчем была проведена минута молчания в память о членах ярославского «Локомотива», которые погибли в результате авиакатастрофы 7 сентября 2011 года. На игровую форму хоккеистов нанесли черную ленту в память об этом событии.
Для «Сочи» прошедшая встреча стала первой в новом сезоне КХЛ. «Спартак» же потерпел первое поражение в текущем регулярном чемпионате, ранее красно-белые обыграли московский ЦСКА (4:2).
В следующем матче «Спартак» примет минское «Динамо», «Сочи» сыграет в гостях против подмосковного «Витязя». Обе встречи пройдут 9 сентября.