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«Сочи» обыграл «Спартак» в своем стартовом матче в сезоне КХЛ

Сочинцы одержали победу в серии буллитов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. «Сочи» в серии буллитов обыграл московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 4 612 зрителей.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Иван Морозов (60-я минута), у гостей отличился Кирилл Рассказов (33). Автором победного буллита стал Алексей Васильков. В игре не принял участия лучший бомбардир и снайпер «Спартака» в прошлом сезоне КХЛ нападающий Николай Голдобин.

Перед матчем была проведена минута молчания в память о членах ярославского «Локомотива», которые погибли в результате авиакатастрофы 7 сентября 2011 года. На игровую форму хоккеистов нанесли черную ленту в память об этом событии.

Для «Сочи» прошедшая встреча стала первой в новом сезоне КХЛ. «Спартак» же потерпел первое поражение в текущем регулярном чемпионате, ранее красно-белые обыграли московский ЦСКА (4:2).

В следующем матче «Спартак» примет минское «Динамо», «Сочи» сыграет в гостях против подмосковного «Витязя». Обе встречи пройдут 9 сентября.

Спартак
1:2
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
7.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 4612 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Сергей Зубов
Вратари
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
Сергей Иванов
1-й период
08:15
Ансель Галимов
2-й период
26:10
Адам Ружичка
26:10
Андрей Никонов
30:33
Александр Пашин
30:33
Максим Федотов
32:43
Кирилл Рассказов
(Алексей Васильков)
3-й период
45:09
Шейн Принс
46:10
Дмитро Тимашов
48:41
Игорь Швырев
59:36
Иван Морозов
(Михал Чайковски, Андрей Миронов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Алексей Васильков
(Сочи)
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Игорь Каменщиков
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит