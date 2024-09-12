Экс-форвард СКА — о вылете из плей-офф: Четыре шайбы определили проход «Автомобилиста»

— СКА считали абсолютным фаворитом серии с «Авто». Почему тогда всё закончилось так быстро и не в вашу пользу?

— «Автомобилист» очень хорошую серию провёл — не надо умалять заслуг команды. Когда мы говорим про плей-офф, когда идёт серия двух команд, есть очень много нюансов, которые выходят на первый план. Ты иногда не можешь понять, где эта соломинка, которая переломит хребет. Так получилось, что в мелочах, в реализации моментов, в деталях «Автомобилист» был более усерден, более удачлив, сосредоточен.