Дубли Радулова и Герната помогли «Локомотиву» крупно обыграть «Куньлунь»

В начале третьего периода Павел Красковский с передачи Александра Полунина сделал счёт 5:0. На пятой минуте периода Колин Кэмпбелл с передач Цзяна Фу и Юрия Паутова размочил счёт в игре. Спустя 33 секунды Артур Каюмов с передач Максима Берёзкина и Марка Ульева забросил шестую шайбу гостей в игре. В середине периода Джейк Челиос с передачи Рурка Шартье установил окончательный счёт в игре.