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Дубли Радулова и Герната помогли «Локомотиву» крупно обыграть «Куньлунь»

В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь» принимал ярославский «Локомотив».

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

На 15-й минуте первого периода Александр Радулов с передач Дмитрия Симашева и Байрона Фрейза открыл счёт в матче.

На восьмой минуте второго периода Мартин Гернат с передач Александра Радулова и Даниила Бута удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Александр Радулов с передач Мартина Герната и Дениса Алексеева сделал счёт 3:0. На 11-й минуте периода Мартин Гернат с передач Андрея Сергеева и Максима Шалунова довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода Павел Красковский с передачи Александра Полунина сделал счёт 5:0. На пятой минуте периода Колин Кэмпбелл с передач Цзяна Фу и Юрия Паутова размочил счёт в игре. Спустя 33 секунды Артур Каюмов с передач Максима Берёзкина и Марка Ульева забросил шестую шайбу гостей в игре. В середине периода Джейк Челиос с передачи Рурка Шартье установил окончательный счёт в игре.

Куньлунь РС
2:6
0:1, 0:3, 2:2
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
12.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи, 1302 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Игорь Никитин
Вратари
Константин Волков
(Джереми Смит)
Даниил Исаев
1-й период
14:16
Александр Радулов
(Дмитрий Симашев, Байрон Фрэз)
18:28
Тайлер Граовац
2-й период
27:40
Мартин Гернат
(Даниил Бут, Александр Радулов)
29:04
Командный штраф
29:11
Александр Радулов
(Мартин Гернат, Денис Алексеев)
29:22
Паркер Фу
30:20
Мартин Гернат
(Максим Шалунов, Андрей Сергеев)
3-й период
42:36
Павел Красковский
(Александр Полунин)
44:04
Колин Кэмпбелл
(Спенсер Фу, Юрий Паутов)
44:37
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Марк Ульев)
49:29
Джейк Челиос
(Рурк Шартье)
Статистика
6
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит