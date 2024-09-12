Евгений Кузнецов ответил на вопрос об ощущениях после первой игры против «Трактора»

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Евгений расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон, и подписал четырёхлетнее соглашение со СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга второй матч подряд остался без заброшенных шайб. В прошлой встрече подопечные Романа Ротенберга проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 0:2.