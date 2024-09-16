Чемпион ужасно начал сезон: Разин проиграл пять матчей из шести! Что делать «Металлургу»?

Потери Юрова и Зернова, Канцерова и Вовченко сильно влияют на очертания «Металлурга». Но серия поражений наводит на мысль, что не только на травмированных лидерах сходятся все проблемы команды. В межсезонье Гомоляко не сделал состав сильнее. Неудачными получились переговоры с Ником Петаном, который высадился в «Ак Барсе». Пока другие клубы подписывали сильных легионеров, «сталевары» ограничились сделкой по Уилсону (сейчас у него 2 (1+1) очка за 6 матчей), хотя центральная ось явно нуждалась в усилении, даже с учетом здоровых Зернова и Юрова. Тот же «Авангард» оперативно подсуетился и пригласил Алексея Макеева и Станислава Галиева, когда травмировались Владимир Ткачев и Рид Буше. А «Сибирь» после неудачного старта регулярки подписала Владислава Кару. Что мешало сделать это же «Металлургу» — непонятно.