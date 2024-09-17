«Адмирал» разгромил китайский «Куньлунь» во Владивостоке

«Адмирал» одержал победу в первом домашнем матче нынешнего сезона, переиграв китайский «Куньлунь» — 7:1, сообщает ИА Primamedia.
Начало матча было бодрым. Егор Петухов и Либор Шулак отличились в начале встречи. Благодаря двойному удалению в составе владивостокцев гости смогли вернуться в игру и сделали преимущество «моряков» минимальным. Отличился Ип Брэндон.
В начале второго игрового отрезка Либор Шулак оформил дубль, а в конце периода «моряки» довели преимущество до крупного. Голы на счету Павла Шена и Артема Николаева.
В третьем периоде еще одну шайбу забросил за «Адмирал» канадский легионер Джек Родуолд. После «моряки» трижды играли в большинстве. И лишь во время третьего розыгрыша лишнего окончательный счет в матче установил Степан Старков.
Напомним, в этом году команды уже встречались и тогда победу в овертайме одержал «Куньлунь».