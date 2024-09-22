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«Автомобилист» обыграл «Ладу» в матче КХЛ. Тольяттинцы потерпели третье поражение подряд

На льду «Лады-Арены» в Тольятти прошёл матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Местная «Лада» проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Глебом Лазаревым, закончилась со счётом 1:0 в пользу «Автомобилиста».

Победную шайбу на свой счёт с передачи Анатолия Голышева записал Ник Меркли.

«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, ранее обыграв «Авангард» (3:0). Клуб из Екатеринбурга одержал пять побед в восьми матчах сезона.

«Лада» проиграла третью игру подряд. Ранее тольяттинцы уступили СКА (3:4 ОТ) и «Локомотиву» (1:2). «Лада» потерпела пять поражений в семи матчах.

Лада
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
22.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5877 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Николай Заварухин
Вратари
Владислав Подъяпольский
(Владислав Подъяпольский, Владислав Подъяпольский)
Евгений Аликин
1-й период
04:47
Владислав Подъяпольский
10:16
Брендан Лайпсик
10:42
Кирилл Воробьев
2-й период
36:11
Ник Меркли
(Анатолий Голышев)
39:17
Ник Меркли
3-й период
51:44
Кертис Волк
56:42
Ник Эберт
Статистика
2
Штрафное время
13
5
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Автомобилист
КХЛ: таблица и календарь