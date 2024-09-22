«Автомобилист» обыграл «Ладу» в матче КХЛ. Тольяттинцы потерпели третье поражение подряд

Местная «Лада» проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Глебом Лазаревым, закончилась со счётом 1:0 в пользу «Автомобилиста».
Победную шайбу на свой счёт с передачи Анатолия Голышева записал Ник Меркли.
«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, ранее обыграв «Авангард» (3:0). Клуб из Екатеринбурга одержал пять побед в восьми матчах сезона.
«Лада» проиграла третью игру подряд. Ранее тольяттинцы уступили СКА (3:4 ОТ) и «Локомотиву» (1:2). «Лада» потерпела пять поражений в семи матчах.