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«Торпедо» обыграло «Куньлунь» и прервало четырёхматчевую серию поражений

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 4:2.

Исход матча решили три гола нижегородского клуба в первые восемь с половиной минут игры. Уже на первой минуте счёт открыл нападающий «Торпедо» Михаил Абрамов с передачи Василия Атанасова. Затем ещё две шайбы забросили Владислав Фирстов и Максим Летунов. Китайский клуб смог ответить голами Люка Локхарта и Спенсера Фу в третьем периоде. Ещё одну шайбу «Торпедо» забросил Бобби Линч. Отметим, что не смог доиграть матч до конца защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов.

Таким образом, «Торпедо» прервало четырёхматчевую серию поражений и выиграло свой третий матч в сезоне.

Куньлунь РС
2:4
0:3, 0:0, 2:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
24.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи
Главные тренеры
Михаил Кравец
Игорь Ларионов
Вратари
Константин Волков
(Джереми Смит, Джереми Смит)
Иван Кульбаков
1-й период
00:58
Михаил Абрамов
(Василий Атанасов, Сергей Гончарук)
01:28
Дэнни О`Риган
01:28
Крис Уилки
05:34
Владислав Фирстов
(Максим Летунов, Антон Силаев)
08:27
Максим Летунов
(Никита Артамонов, Владислав Фирстов)
10:10
Вячеслав Войнов
16:30
Остин Вон
16:30
Максим Летунов
2-й период
31:33
Кирилл Воронин
34:39
Даниил Бокун
3-й период
44:47
Иван Кульбаков
45:39
Лукас Локхарт
(Рурк Шартье, Томаш Юрчо)
45:55
Дмитрий Бреус
51:33
Адам Кленденинг
51:33
Владислав Фирстов
55:01
Тайлер Граовац
57:32
Наиль Якупов
57:58
Бобби Линч
(Богдан Конюшков, Максим Летунов)
58:17
Даниил Бокун
59:05
Адам Кленденинг
59:19
Спенсер Фу
(Лукас Локхарт)
Статистика
17
Штрафное время
19
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
Торпедо
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