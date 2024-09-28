Разгром «Амура» и шикарный победный гол «Спартака». Итоги дня в КХЛ

Встреча в Хабаровске была проиграна «Амуром» уже в первые 10 минут матча, когда «Торпедо» забило четыре безответных гола. В чём-то команде Игоря Ларионова повезло — несколько раз им помогли рикошеты, однако и «Амур» не нашёл никаких средств против контратак, которые в этом году стали фирменным оружием «Торпедо». В составе нижегородцев хет-трик оформил Денис Почивалов: в предыдущих 52 матчах в КХЛ он ни разу не забивал. Результаты «Амура» ставят под угрозу позиции Андрея Мартемьянова в клубе.