Минские динамовцы проиграли «Северстали» в домашнем матче КХЛ

В воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова принимали на «Минск-Арене» череповецкую «Северсталь». Неделю назад команды уже встречались в столице Беларуси, и тогда сильнее со счетом 3:1 оказались «зубры». За хозяевами осталось и начало нового поединка — уже на четвертой минуте счет открыл Сэм Энас. Правда, незадолго до перерыва гости восстановили паритет, а на старте второго периода захватили лидерство — автором гола стал белорусский форвард «Северстали» Александр Скоренов.



Динамовцы отыгрались спустя десять минут: точный бросок нанес Александр Волков, которому ассистировал Ксавье Уэлле, отметившийся голевым пасом в третьей игре кряду. Равный счет продержался почти до конца заключительной трети, но за три минуты до сирены «сталевары» снова вышли вперед и своего преимущества уже не упустили. Финальный счет — 2:3 не в пользу «Динамо». За весь матч минчане вдвое перебросали соперника, но белорусский голкипер гостей Константин Шостак отразил 37 бросков.



Столичный клуб потерпел поражение на своем льду впервые в текущем сезоне. На данный момент наша команда занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 8 матчах. Домашняя серия «зубров» продолжится 1 октября поединком против «Адмирала», начало в 19.10.