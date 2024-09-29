В воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова принимали на «Минск-Арене» череповецкую «Северсталь». Неделю назад команды уже встречались в столице Беларуси, и тогда сильнее со счетом 3:1 оказались «зубры». За хозяевами осталось и начало нового поединка — уже на четвертой минуте счет открыл Сэм Энас. Правда, незадолго до перерыва гости восстановили паритет, а на старте второго периода захватили лидерство — автором гола стал белорусский форвард «Северстали» Александр Скоренов.
Динамовцы отыгрались спустя десять минут: точный бросок нанес Александр Волков, которому ассистировал Ксавье Уэлле, отметившийся голевым пасом в третьей игре кряду. Равный счет продержался почти до конца заключительной трети, но за три минуты до сирены «сталевары» снова вышли вперед и своего преимущества уже не упустили. Финальный счет — 2:3 не в пользу «Динамо». За весь матч минчане вдвое перебросали соперника, но белорусский голкипер гостей Константин Шостак отразил 37 бросков.
Столичный клуб потерпел поражение на своем льду впервые в текущем сезоне. На данный момент наша команда занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 8 матчах. Домашняя серия «зубров» продолжится 1 октября поединком против «Адмирала», начало в 19.10.
Минские динамовцы проиграли «Северстали» в домашнем матче КХЛ
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали домашнюю серию матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова принимали на «Минск-Арене» череповецкую «Северсталь». Неделю назад команды уже встречались в столице Беларуси, и тогда сильнее со счетом 3:1 оказались «зубры». За хозяевами осталось и начало нового поединка — уже на четвертой минуте счет открыл Сэм Энас. Правда, незадолго до перерыва гости восстановили паритет, а на старте второго периода захватили лидерство — автором гола стал белорусский форвард «Северстали» Александр Скоренов.
Дмитрий Квартальнов
Андрей Козырев
Андрей Тихомиров
Константин Шостак
00:48
Александр Волков
03:48
Сэм Энас
05:45
Руслан Абросимов
09:45
Командный штраф
15:09
Илья Усов
15:09
Александр Скоренов
18:10
Данил Аймурзин
(Кирилл Пилипенко)
22:05
Александр Скоренов
(Илья Иванцов, Егор Степанов)
22:51
Марк Барберио
31:43
Александр Волков
(Ксавье Уэлле)
31:55
Илья Иванцов
39:22
Андрей Чуркин
39:22
Командный штраф
44:33
Крис Тирни
53:44
Марк Барберио
56:32
Кирилл Пилипенко
(Джозеф Душак, Янни Калдис)
6
Штрафное время
16
6
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит