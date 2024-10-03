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«Витязь» дома разгромил «Куньлунь», забросив семь шайб

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал китайский «Куньлунь».

Источник: ХК Витязь

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

В начале первого периода Фредерик Готье открыл счёт в матче. Менее чем через минуту Дерек Барак удвоил преимущество хозяев. На девятой минуте периода Иван Воробьёв сделал счёт 3:0.

На 10-й минуте второго периода Иван Савчик довёл счёт до крупного. Спустя минуту Иван Воробьёв забросил пятую шайбу «Витязя» в игре, оформив дубль. На 15-й минуте периода Фредерик Готье сделал счёт 6:0.

На седьмой минуте третьего периода Наиль Якупов размочил счёт во встрече. На 15-й минуте третьего периода Александр Дарьин сделал счёт 7:1. На 18-й минуте периода Люк Локхарт установил окончательный счёт во встрече.

Витязь
7:2
3:0, 3:0, 1:2
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
3.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха
Главные тренеры
Павел Десятков
Михаил Кравец
Вратари
Максим Дорожко
Джереми Смит
(Кайл Кейзер)
1-й период
00:39
Командный штраф
01:54
Райан Меркли
02:57
Фредерик Готье
(Иван Чехович)
03:11
Дерек Барак
(Иван Чехович, Дмитрий Бучельников)
08:28
Иван Воробьев
(Игорь Головков, Владислав Валенцов)
2-й период
29:04
Иван Савчик
(Егор Рыков)
30:09
Иван Воробьев
(Александр Дарьин)
33:05
Командный штраф
34:40
Фредерик Готье
(Дмитрий Бучельников, Джереми Рой)
37:48
Дмитрий Бучельников
3-й период
45:04
Александр Дарьин
46:45
Наиль Якупов
(Томаш Юрчо)
54:31
Александр Дарьин
(Егор Рыков, Иван Савчик)
57:37
Лукас Локхарт
(Хадсон Элинюк, Иан Маккошен)
59:47
Томаш Юрчо
59:47
Остин Вон
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Куньлунь РС
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