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«Металлург» со счетом 7:0 разгромил ЦСКА в матче КХЛ

Встреча прошла в Москве.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 7:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве в присутствии 6 990 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе «Металлурга» отметились Никита Михайлис (17-я, 24-я минуты), Виталий Орехов (22, 40), Андрей Козлов (24), Дмитрий Силантьев (27) и Павел Акользин (39).

Самое крупное поражение ЦСКА в КХЛ было зафиксировано в 2012 году. Тогда армейцы со счетом 0:8 проиграли хабаровскому «Амуру». В чемпионатах страны ЦСКА проигрывал с наибольшей разницей в счете в 1961 году московскому «Динамо» (4:15).

В следующем матче «Металлург» в гостях сыграет с московским «Спартаком», ЦСКА примет челябинский «Трактор». Встречи пройдут 5 октября.

ЦСКА
0:7
0:1, 0:6, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
3.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 6990 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Андрей Разин
Вратари
Иван Просветов
(Дмитрий Гамзин)
Илья Набоков
1-й период
06:44
Иван Просветов
16:07
Павел Карнаухов
16:55
Никита Михайлис
(Валерий Орехов)
19:23
Владислав Каменев
19:23
Константин Окулов
2-й период
21:18
Валерий Орехов
(Никита Михайлис, Люк Джонсон)
23:06
Никита Михайлис
(Люк Джонсон, Александр Петунин)
23:25
Андрей Козлов
(Робин Пресс)
26:02
Владислав Провольнев
26:23
Дмитрий Силантьев
(Валерий Орехов, Никита Михайлис)
35:47
Робин Пресс
38:25
Павел Акользин
(Владислав Еременко)
39:46
Владислав Каменев
39:53
Валерий Орехов
(Андрей Козлов, Никита Михайлис)
3-й период
40:03
Владислав Каменев
40:03
Люк Джонсон
57:01
Макар Хабаров
Статистика
17
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
4
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь