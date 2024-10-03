«Металлург» со счетом 7:0 разгромил ЦСКА в матче КХЛ

Самое крупное поражение ЦСКА в КХЛ было зафиксировано в 2012 году. Тогда армейцы со счетом 0:8 проиграли хабаровскому «Амуру». В чемпионатах страны ЦСКА проигрывал с наибольшей разницей в счете в 1961 году московскому «Динамо» (4:15).