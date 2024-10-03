«Металлург» со счетом 7:0 разгромил ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 7:0 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве в присутствии 6 990 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе «Металлурга» отметились Никита Михайлис (17-я, 24-я минуты), Виталий Орехов (22, 40), Андрей Козлов (24), Дмитрий Силантьев (27) и Павел Акользин (39).
Самое крупное поражение ЦСКА в КХЛ было зафиксировано в 2012 году. Тогда армейцы со счетом 0:8 проиграли хабаровскому «Амуру». В чемпионатах страны ЦСКА проигрывал с наибольшей разницей в счете в 1961 году московскому «Динамо» (4:15).
В следующем матче «Металлург» в гостях сыграет с московским «Спартаком», ЦСКА примет челябинский «Трактор». Встречи пройдут 5 октября.