Что это было?! Чемпион КХЛ уничтожил ЦСКА 7:0 в Москве

С первых минут «Металлург» стал показывать хорошие скорости, которые всегда были сильной стороной команд Разина, и особенно в чемпионский год. Уже в дебюте матча Козлов открыл счёт в большинстве, но судьи отменили этот гол при загадочных обстоятельствах: ЦСКА взял тренерский запрос, арбитр сначала объявил, что офсайда нет, но уже через секунду заявил, что всё-таки офсайд есть. Однако вторая попытка игры «5 на 4» стала результативной, и свой первый гол в сезоне забил Никита Михайлис. Лидер сборной Казахстана, как и год назад, сложно вкатывается в сезон, но пробил Ивана Просветова броском в ближний угол.