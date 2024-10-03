Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов рассказал о поражении от СКА

«На первой минуте первый гол, знаете — как душ пропустили. Хороший второй период, сыграли очень неплохо. В третьем имели много моментов, но с этим соперником надо забивать. Как нам забили, второй бросок, бум — она там. Такого гвоздя нам не хватило с реализацией. Здорово сыграли в меньшинстве, но не нужно было столько удаляться. И блёклое большинство», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.