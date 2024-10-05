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«Амур» прервал серию «Ак Барса» из семи побед в КХЛ

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» со счетом 2:1 обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Лапин (2-я минута) и Кэмерон Ли (13). У проигравших отличился Артем Галимов (37).

«Ак Барс» прервал серию из семи побед. Команда из Казани после 11 матчей набрала 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с девятью очками в 11 играх располагается на 10-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче «Ак Барс» 7 октября примет новосибирскую «Сибирь», «Амур» 6 октября на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ак Барс
1:2
0:2, 1:0, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
4.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8248 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Андрей Мартемьянов
Вратари
Тимур Билялов
Игорь Бобков
1-й период
01:37
Сергей Лапин
(Евгений Грачев)
10:59
Дмитрий Яшкин
12:47
Кэмерон Ли
(Арно Дюрандо, Ян Дрозг)
13:08
Артур Гиздатуллин
15:39
Дмитрий Юдин
18:49
Никита Лямкин
18:49
Вячеслав Грецкий
2-й период
21:49
Даниил Журавлев
27:50
Дмитрий Юдин
34:40
Александр Хохлачев
36:25
Артем Галимов
(Ник Петан, Александр Барабанов)
3-й период
44:08
Ефим Гуркин
44:46
Игорь Бобков
46:46
Артур Гиздатуллин
Статистика
13
Штрафное время
15
5
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Амур
КХЛ: таблица и календарь