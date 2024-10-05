«Амур» прервал серию «Ак Барса» из семи побед в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Лапин (2-я минута) и Кэмерон Ли (13). У проигравших отличился Артем Галимов (37).
«Ак Барс» прервал серию из семи побед. Команда из Казани после 11 матчей набрала 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с девятью очками в 11 играх располагается на 10-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче «Ак Барс» 7 октября примет новосибирскую «Сибирь», «Амур» 6 октября на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».