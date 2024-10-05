«Амур» прервал серию «Ак Барса» из семи побед в КХЛ

«Ак Барс» прервал серию из семи побед. Команда из Казани после 11 матчей набрала 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с девятью очками в 11 играх располагается на 10-й строчке в Восточной конференции.