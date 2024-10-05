Канадский игрок «Спартака» Биттен сообщил, что адаптировался к длинным перелетам в России

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист «Спартака» Уилл Биттен уже адаптировался к длинным перелетам из одного российского города в другой на игры Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом канадский игрок рассказал ТАСС.
Красно-белые в рамках первой выездной серии КХЛ в сезоне провели матчи в Новосибирске с «Сибирью» (1:3) и в Челябинске с «Трактором» (3:2 Б). Также «Спартак» сыграл в Магнитогорске против действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» (4:3).
«К этому точно надо адаптироваться, и мне это уже удалось, — сказал Биттен. — Разные временные зоны, большая разница во времени в некоторых городах. Я уже заметил, какая Россия большая».
Предыдущим клубом 26-летнего игрока был «Спрингфилд» из Американской хоккейной лиги. «По приходе в “Спартак” мне потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к новым требованиям, новому стилю игры. И с каждым днем я понимаю ее все больше. Что касается отличий системы “Спартака” от Национальной хоккейной лиги, то здесь более быстрая игра, быстрые передачи. Ты держишь шайбу как можно дольше, у ребят хорошее видение площадки. Я учусь у них, поскольку это отличные хоккеисты. Так что это совсем другая игра. Я понимаю, что все это понять не так легко, но я наслаждаюсь процессом», — отметил Биттен.
Следующий матч «Спартак» проведет 5 октября дома против «Металлурга».