Канадский игрок «Спартака» Биттен сообщил, что адаптировался к длинным перелетам в России

Предыдущим клубом 26-летнего игрока был «Спрингфилд» из Американской хоккейной лиги. «По приходе в “Спартак” мне потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к новым требованиям, новому стилю игры. И с каждым днем я понимаю ее все больше. Что касается отличий системы “Спартака” от Национальной хоккейной лиги, то здесь более быстрая игра, быстрые передачи. Ты держишь шайбу как можно дольше, у ребят хорошее видение площадки. Я учусь у них, поскольку это отличные хоккеисты. Так что это совсем другая игра. Я понимаю, что все это понять не так легко, но я наслаждаюсь процессом», — отметил Биттен.