Две шайбы Усова принесли минскому «Динамо» выездную победу над СКА

Третий и заключительный поединок гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова проводили в Санкт-Петербурге против СКА. Стартовый период закончился с минимальным перевесом «Динамо», счет в матче открыл защитник Николас Мелош. В середине следующей трети Илья Усов воспользовался ошибкой голкипера хозяев и удвоил преимущество, а незадолго до окончания отрезка большинство реализовал Вадим Шипачев. Эта шайба стала для опытного россиянина первой в форме «зубров».



На заключительный перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу гостей. Всего во втором периоде динамовцы нанесли по чужим воротам 20 бросков, взамен получив только один. В третьей двадцатиминутке хоккеисты из Санкт-Петербурга приблизились к минчанам, но Усов оформил дубль и обрушил надежды «армейцев» на спасение. Результат встречи — 4:2, «Динамо» сильнее.



Таким образом, минчане прервали череду поражений, которая насчитывала три матча. Набрав на выезде три очка из шести возможных, столичный клуб сохранил седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ — в активе «Динамо» 15 очков. Далее наша команда вернется на «Минск-Арену» для самой продолжительной домашней серии сезона: в период с 15 по 25 октября «зубры» проведут пять игр на родном льду.