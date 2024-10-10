Третий и заключительный поединок гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова проводили в Санкт-Петербурге против СКА. Стартовый период закончился с минимальным перевесом «Динамо», счет в матче открыл защитник Николас Мелош. В середине следующей трети Илья Усов воспользовался ошибкой голкипера хозяев и удвоил преимущество, а незадолго до окончания отрезка большинство реализовал Вадим Шипачев. Эта шайба стала для опытного россиянина первой в форме «зубров».
На заключительный перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу гостей. Всего во втором периоде динамовцы нанесли по чужим воротам 20 бросков, взамен получив только один. В третьей двадцатиминутке хоккеисты из Санкт-Петербурга приблизились к минчанам, но Усов оформил дубль и обрушил надежды «армейцев» на спасение. Результат встречи — 4:2, «Динамо» сильнее.
Таким образом, минчане прервали череду поражений, которая насчитывала три матча. Набрав на выезде три очка из шести возможных, столичный клуб сохранил седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ — в активе «Динамо» 15 очков. Далее наша команда вернется на «Минск-Арену» для самой продолжительной домашней серии сезона: в период с 15 по 25 октября «зубры» проведут пять игр на родном льду.
Две шайбы Усова принесли минскому «Динамо» выездную победу над СКА
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» удачно завершили выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Третий и заключительный поединок гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова проводили в Санкт-Петербурге против СКА. Стартовый период закончился с минимальным перевесом «Динамо», счет в матче открыл защитник Николас Мелош. В середине следующей трети Илья Усов воспользовался ошибкой голкипера хозяев и удвоил преимущество, а незадолго до окончания отрезка большинство реализовал Вадим Шипачев. Эта шайба стала для опытного россиянина первой в форме «зубров».
Роман Ротенберг
Дмитрий Квартальнов
Артемий Плешков
(Е. Заврагин, Е. Заврагин, Е. Заврагин)
Андрей Тихомиров
07:54
Данила Галенюк
10:07
Николас Мелош
(Роберт Хэмилтон, Александр Волков)
10:07
Командный штраф
10:33
Ксавье Уэлле
14:42
Сергей Толчинский
26:03
Сергей Толчинский
29:20
Илья Усов
(Сергей Кузнецов)
29:30
Валентин Зыков
29:30
Илья Усов
33:15
Захар Бардаков
35:25
Командный штраф
36:10
Вадим Шипачев
(Александр Волков)
40:56
Захар Бардаков
42:51
Сэм Энас
44:15
Евгений Кузнецов
(Александр Никишин, Энтони Деанджело)
49:01
Илья Усов
(Егор Бориков, Виталий Пинчук)
51:58
Никита Пышкайло
53:15
Брэйди Лайл
53:15
Брэйди Лайл
53:48
Александр Никишин
(Михаил Григоренко, Энтони Деанджело)
16
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Игорь Каменщиков
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит