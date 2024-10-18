Буцаев объяснил свой уход из «Барыса» возможным конфликтом интересов с главным тренером

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Решение Вячеслава Буцаева покинуть казахстанский хоккейный клуб «Барыс» после смены главного тренера связано с тем, что в команде мог возникнуть конфликт интересов. Об этом ТАСС рассказал Буцаев.
В четверг «Барыс» объявил, что новым главным тренером команды стал Галым Мамбеталиев. На этом посту он сменил Буцаева, который возглавил команду из Астаны 25 сентября. Под его руководством «Барыс» провел девять матчей Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержал две победы и потерпел в том числе домашнее поражение от «Торпедо» со счетом 1:10. После назначения Мамбеталиева российский специалист был назван его помощником, но в пятницу «Барыс» объявил об уходе Буцаева из клуба.
«В ситуации с “Барысом” все прошло профессионально в соответствии с регламентом КХЛ. Все те гарантии в контракте, которые я имел как главный тренер, были выполнены, и никто ни к кому претензий не имеет. Для многих в команде вчерашний день оказался как ушат ледяной воды на голову, но жизнь продолжается, люди делают выбор», — сказал Буцаев.
«Что касается моего ухода из клуба, надо было пройти процедуру расторжения и подписать новый трудовой договор. Кроме того, я честно объяснил новому руководителю свою позицию и считаю, что она была правильно обоснована. Не могут быть вместе новый главный тренер и главный тренер, который работал до него, пускай короткий период. Это будет неэтично, и, наверное, здесь будет присутствовать конфликт интересов. На лавке должен быть один хозяин, один вожак. В противном случае команда это чувствует, и мои обоснования этой ситуации, как я уверен, должны были быть так и сделаны», — добавил он.
Буцаев выразил благодарность болельщикам «Барыса» и персоналу клуба. «Хотел бы высказать огромную благодарность коллегам за работу, персоналу, коллегам из других клубов за поддержку. Это очень ценно, как ценна и поддержка болельщиков в Астане. В моей биографии там останется частичка сердца», — отметил он.
После 16 матчей «Барыс» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков. Следующую игру команда проведет на выезде 19 октября против ярославского «Локомотива», лидирующего в общей таблице КХЛ.