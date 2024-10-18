Буцаев объяснил свой уход из «Барыса» возможным конфликтом интересов с главным тренером

«Что касается моего ухода из клуба, надо было пройти процедуру расторжения и подписать новый трудовой договор. Кроме того, я честно объяснил новому руководителю свою позицию и считаю, что она была правильно обоснована. Не могут быть вместе новый главный тренер и главный тренер, который работал до него, пускай короткий период. Это будет неэтично, и, наверное, здесь будет присутствовать конфликт интересов. На лавке должен быть один хозяин, один вожак. В противном случае команда это чувствует, и мои обоснования этой ситуации, как я уверен, должны были быть так и сделаны», — добавил он.