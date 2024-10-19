«Спартак» обыграл «Амур» в матче Континентальной хоккейной лиги

ХАБАРОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:4 победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске в присутствии 7 100 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Пашин (23-я минута), Андрей Локтионов (30), Павел Порядин (32, 39) и Николай Голдобин (36). Нападающий красно-белых Пашин впервые отличился в нынешнем сезоне. У «Амура» голами отметились Ефим Гуркин (7), Алекс Броадхёрст (20, 37) и Игнат Коротких (53).
Нападающий «Спартака» Голдобин забросил 100-ю шайбу в КХЛ. Этот гол стал 4-м для хоккеиста в текущем сезоне. В прошлом регулярном чемпионате Голдобин набрал 78 очков (36 голов + 42 результативные передачи) в 67 матчах, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды.
«Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Алексея Жамнова набрали 24 очка в 17 матчах. «Амур» с 12 очками после 17 встреч идет на 11-м месте на Востоке. Следующий матч «Спартак» на выезде проведет 21 октября против владивостокского «Адмирала». «Амур» 23 октября сыграет в гостях против московского ЦСКА.
В другом матче дня «Адмирал» со счетом 5:3 обыграл тольяттинскую «Ладу». Встреча прошла во Владивостоке.