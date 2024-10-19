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«Спартак» обыграл «Амур» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 5:4.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:4 победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске в присутствии 7 100 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Пашин (23-я минута), Андрей Локтионов (30), Павел Порядин (32, 39) и Николай Голдобин (36). Нападающий красно-белых Пашин впервые отличился в нынешнем сезоне. У «Амура» голами отметились Ефим Гуркин (7), Алекс Броадхёрст (20, 37) и Игнат Коротких (53).

Нападающий «Спартака» Голдобин забросил 100-ю шайбу в КХЛ. Этот гол стал 4-м для хоккеиста в текущем сезоне. В прошлом регулярном чемпионате Голдобин набрал 78 очков (36 голов + 42 результативные передачи) в 67 матчах, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды.

«Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Алексея Жамнова набрали 24 очка в 17 матчах. «Амур» с 12 очками после 17 встреч идет на 11-м месте на Востоке. Следующий матч «Спартак» на выезде проведет 21 октября против владивостокского «Адмирала». «Амур» 23 октября сыграет в гостях против московского ЦСКА.

В другом матче дня «Адмирал» со счетом 5:3 обыграл тольяттинскую «Ладу». Встреча прошла во Владивостоке.

Амур
4:5
2:0, 1:5, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
19.10.2024, 10:30 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов
Алексей Жамнов
Вратари
Дмитрий Лозебников
(Дмитрий Лозебников, Дмитрий Лозебников)
Патрик Рибар
1-й период
06:28
Ефим Гуркин
(Ян Дрозг, Дмитрий Шевченко)
09:47
Ян Дрозг
19:22
Алекс Бродхерст
(Алекс Гальченюк, Евгений Кулик)
2-й период
22:25
Александр Пашин
27:19
Кэмерон Ли
29:19
Андрей Локтионов
(Адам Ружичка)
31:04
Павел Порядин
(Герман Рубцов, Александр Пашин)
32:28
Дмитрий Лозебников
35:27
Николай Голдобин
(Павел Порядин, Андрей Миронов)
36:39
Алекс Бродхерст
(Владислав Барулин, Александр Брынцев)
38:45
Павел Порядин
(Михал Чайковски)
3-й период
40:54
Дмитрий Вишневский
43:20
Командный штраф
52:47
Игнат Коротких
(Артур Гиздатуллин, Арно Дюрандо)
58:16
Павел Порядин
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Амур
КХЛ: таблица и календарь