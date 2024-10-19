«Спартак» обыграл «Амур» в матче Континентальной хоккейной лиги

«Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Алексея Жамнова набрали 24 очка в 17 матчах. «Амур» с 12 очками после 17 встреч идет на 11-м месте на Востоке. Следующий матч «Спартак» на выезде проведет 21 октября против владивостокского «Адмирала». «Амур» 23 октября сыграет в гостях против московского ЦСКА.