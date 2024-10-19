Голдобин рассказал, что не придает особого значения юбилейному голу в КХЛ

«Никак не отреагировал. Просто число, хочется и 200, и 300 голов забить, просто приятно, — ответил Голдобин на вопрос, как он отреагировал на юбилейный гол. — Нахожу свою игру, ищем друг друга, хорошо играем тройкой. Пропускаем много, а так для меня важно забивать в каждой игре, это придает уверенности. Понимаем свою ответственность за результат команды».