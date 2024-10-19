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Голдобин рассказал, что не придает особого значения юбилейному голу в КХЛ

Николай Голдобин в матче с «Амуром» забросил 100-ю шайбу в КХЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

ХАБАРОВСК, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Николай Голдобин не придает особого значения юбилейным заброшенным шайбам, поэтому никак не отреагировал на гол в ворота хабаровского «Амура». Об этом Голдобин рассказал ТАСС.

В субботнем матче «Спартака» с «Амуром» в Хабаровске (5:4) форвард забросил шайбу, которая стала для него 100-й в КХЛ. В сезоне-2023/24 Голдобин стал третьим бомбардиром с 78 очками по системе «гол + пас» (37 + 41) и вторым снайпером регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего игрока четыре гола, он отличился во второй встрече подряд.

«Никак не отреагировал. Просто число, хочется и 200, и 300 голов забить, просто приятно, — ответил Голдобин на вопрос, как он отреагировал на юбилейный гол. — Нахожу свою игру, ищем друг друга, хорошо играем тройкой. Пропускаем много, а так для меня важно забивать в каждой игре, это придает уверенности. Понимаем свою ответственность за результат команды».

«У нас сегодня было как с “Авангардом”, но наоборот — две пропустили и потом четыре подряд забили. Все равно себе начали что-то привозить, в конце опасное удаление было, но отстояли», — добавил собеседник агентства.

В матчах с «Авангардом» и «Амуром» тренерский штаб вернул сочетание Голдобина с Павлом Порядиным и Иваном Морозовым, которое играло практически весь предыдущий сезон. «Я могу в любом звене играть. Понятно, что с ними весь сезон действовали вместе. Когда не идет у какой-то тройки, можно что-то поменять. Мы должны хорошо играть в любой тройке», — отметил Голдобин.

Автор дубля в матче с «Амуром» Порядин после травмы, которую получил в первом периоде Александр Беляев, играл в двух тройках. «Я старался более правильно выбирать позицию, чтобы лишний раз не бегать. За счет правильного выбора позиции все и получалось», — сказал он.

Амур
4:5
2:0, 1:5, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
19.10.2024, 10:30 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов
Алексей Жамнов
Вратари
Дмитрий Лозебников
(Дмитрий Лозебников, Дмитрий Лозебников)
Патрик Рибар
1-й период
06:28
Ефим Гуркин
(Ян Дрозг, Дмитрий Шевченко)
09:47
Ян Дрозг
19:22
Алекс Бродхерст
(Алекс Гальченюк, Евгений Кулик)
2-й период
22:25
Александр Пашин
27:19
Кэмерон Ли
29:19
Андрей Локтионов
(Адам Ружичка)
31:04
Павел Порядин
(Герман Рубцов, Александр Пашин)
32:28
Дмитрий Лозебников
35:27
Николай Голдобин
(Павел Порядин, Андрей Миронов)
36:39
Алекс Бродхерст
(Владислав Барулин, Александр Брынцев)
38:45
Павел Порядин
(Михал Чайковски)
3-й период
40:54
Дмитрий Вишневский
43:20
Командный штраф
52:47
Игнат Коротких
(Артур Гиздатуллин, Арно Дюрандо)
58:16
Павел Порядин
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
КХЛ: таблица и календарь