Голдобин рассказал, что не придает особого значения юбилейному голу в КХЛ

ХАБАРОВСК, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Николай Голдобин не придает особого значения юбилейным заброшенным шайбам, поэтому никак не отреагировал на гол в ворота хабаровского «Амура». Об этом Голдобин рассказал ТАСС.
В субботнем матче «Спартака» с «Амуром» в Хабаровске (5:4) форвард забросил шайбу, которая стала для него 100-й в КХЛ. В сезоне-2023/24 Голдобин стал третьим бомбардиром с 78 очками по системе «гол + пас» (37 + 41) и вторым снайпером регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего игрока четыре гола, он отличился во второй встрече подряд.
«Никак не отреагировал. Просто число, хочется и 200, и 300 голов забить, просто приятно, — ответил Голдобин на вопрос, как он отреагировал на юбилейный гол. — Нахожу свою игру, ищем друг друга, хорошо играем тройкой. Пропускаем много, а так для меня важно забивать в каждой игре, это придает уверенности. Понимаем свою ответственность за результат команды».
«У нас сегодня было как с “Авангардом”, но наоборот — две пропустили и потом четыре подряд забили. Все равно себе начали что-то привозить, в конце опасное удаление было, но отстояли», — добавил собеседник агентства.
В матчах с «Авангардом» и «Амуром» тренерский штаб вернул сочетание Голдобина с Павлом Порядиным и Иваном Морозовым, которое играло практически весь предыдущий сезон. «Я могу в любом звене играть. Понятно, что с ними весь сезон действовали вместе. Когда не идет у какой-то тройки, можно что-то поменять. Мы должны хорошо играть в любой тройке», — отметил Голдобин.
Автор дубля в матче с «Амуром» Порядин после травмы, которую получил в первом периоде Александр Беляев, играл в двух тройках. «Я старался более правильно выбирать позицию, чтобы лишний раз не бегать. За счет правильного выбора позиции все и получалось», — сказал он.