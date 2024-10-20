ЦСКА проиграл «Сочи» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. «Сочи» в гостях со счетом 4:3 по буллитам обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».
В составе победителей шайбы забросили Илья Федотов (26-я минута), Артем Волков (49) и Даниил Сероух (53). У ЦСКА отличились Егор Фатеев (19) и Виталий Абрамов (55 и 60).
ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, ранее подопечные Ильи Воробьева уступили екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:4 после буллитов), минскому «Динамо» (4:5 ОТ) и петербургскому СКА (4:5 ОТ). Армейцы во второй раз в истории проиграли «Сочи», впервые это произошло 4 января 2016 года, тогда «Сочи» одержал гостевую победу со счетом 2:1.
«Сочи» поднялся на 10-е место турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 15 очков в 17 играх. ЦСКА — шестой с 21 очком после 18 встреч. В следующем матче «Сочи» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» 22 октября, ЦСКА на следующий день примет хабаровский «Амур».