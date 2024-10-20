ЦСКА проиграл «Сочи» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, ранее подопечные Ильи Воробьева уступили екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:4 после буллитов), минскому «Динамо» (4:5 ОТ) и петербургскому СКА (4:5 ОТ). Армейцы во второй раз в истории проиграли «Сочи», впервые это произошло 4 января 2016 года, тогда «Сочи» одержал гостевую победу со счетом 2:1.