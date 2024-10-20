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ЦСКА проиграл «Сочи» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3 по буллитам в пользу гостей.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. «Сочи» в гостях со счетом 4:3 по буллитам обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

В составе победителей шайбы забросили Илья Федотов (26-я минута), Артем Волков (49) и Даниил Сероух (53). У ЦСКА отличились Егор Фатеев (19) и Виталий Абрамов (55 и 60).

ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, ранее подопечные Ильи Воробьева уступили екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:4 после буллитов), минскому «Динамо» (4:5 ОТ) и петербургскому СКА (4:5 ОТ). Армейцы во второй раз в истории проиграли «Сочи», впервые это произошло 4 января 2016 года, тогда «Сочи» одержал гостевую победу со счетом 2:1.

«Сочи» поднялся на 10-е место турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 15 очков в 17 играх. ЦСКА — шестой с 21 очком после 18 встреч. В следующем матче «Сочи» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» 22 октября, ЦСКА на следующий день примет хабаровский «Амур».

ЦСКА
3:4
1:0, 0:1, 2:2, 0:0
Б
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
20.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7664 зрителя
Главные тренеры
Илья Воробьев
Сергей Зубов
Вратари
Иван Просветов
Сергей Иванов
1-й период
02:00
Денис Венгрыжановский
07:10
Сергей Иванов
13:29
Виталий Абрамов
18:48
Егор Фатеев
(Фредрик Классон, Никита Нестеров)
2-й период
24:26
Павел Карнаухов
25:32
Илья Федотов
(Артур Тянулин, Денис Венгрыжановский)
26:42
Константин Окулов
26:55
Даниил Сероух
30:33
Колби Уильямс
32:05
Никита Охотюк
39:40
Егор Спиридонов
3-й период
48:19
Артем Волков
(Денис Венгрыжановский, Джесси Грэм)
49:12
Максим Соркин
52:05
Даниил Сероух
(Данил Авершин, Тимур Хафизов)
53:47
Максим Федотов
54:10
Виталий Абрамов
(Максим Соркин, Константин Окулов)
59:49
Виталий Абрамов
(Колби Уильямс, Максим Соркин)
Овертайм
62:02
Константин Окулов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тимур Хафизов
(Сочи)
Статистика
14
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Сочи
КХЛ: таблица и календарь