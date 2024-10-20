Страшное в КХЛ: игрок получил лезвием конька по лицу и потерял зубы

На воскресный день в КХЛ назначили всего один матч — ЦСКА в Москве играл с «Сочи» (3:4 Б). Событий там было предостаточно: тут и красивые шайбы от гостей, и камбэк на последних секундах в исполнении ЦСКА, и первая с января 2016 года победа «Сочи» над ЦСКА.