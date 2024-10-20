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Страшное в КХЛ: игрок получил лезвием конька по лицу и потерял зубы

Все могло быть серьезнее.

Источник: ХК "Сочи"

На воскресный день в КХЛ назначили всего один матч — ЦСКА в Москве играл с «Сочи» (3:4 Б). Событий там было предостаточно: тут и красивые шайбы от гостей, и камбэк на последних секундах в исполнении ЦСКА, и первая с января 2016 года победа «Сочи» над ЦСКА.

Вот только не все важные моменты связаны с голами, передачами и спасениями вратарей.

В третьем периоде матча произошел несчастный случай. Защитнику «Сочи» Данилу Мокрушеву серьезно досталось. Нападающий хозяев Виталий Абрамов тянулся за шайбой, пытавшись сыграть на добивании. В падении он попал коньком по лицу Мокрушеву.

Интересно, что в том же эпизоде шайба попала в лицо другому хоккеисту «Сочи» Денису Венгрыжановскому. Изначально на пострадавшего Мокрушева почти никто не обратил внимание. В итоге именно с ним все оказалось серьезнее.

Момент выглядит страшно даже на скриншоте.

Источник: Кадр из трансляции

Данил сразу отправился в раздевалку в сопровождении врачей и партнеров по команде.

Источник: Кадр из трансляции

Новости о состоянии Мокрушева появились еще до завершения матча. Пока команды бросали буллиты, Данил находился в раздевалке — ему оказывали медицинскую помощь. Официальные соцсети «Сочи» даже разместили фото Мокрушева, на котором он показывает большой палец. Ко рту приложен лед, на джерси — пятна крови.

После игры команда вручила Мокрушеву символическую награду в виде цепи — партнеры признали его лучшим игроком матча. На фото Данил снова излучает оптимизм.

И хорошо, что обошлось только парой выбитых зубов.

О самочувствии Мокрушева рассказал и главный тренер «Сочи» Сергей Зубов: «Он потерял пару зубов, ему наложили швы. Это хоккей. Мы рады, что с ним все не так серьезно. Быстро его поправим».

Защитник проводит первый сезон в КХЛ. Пока очков на его счету нет (10 матчей, 0+0, «+1»), но по настрою похоже, что Данил выкладывается на полную, и пропускать игры из-за такой неприятности явно не намерен.

Ждем его в следующем матче в маске?

Автор: Иван Павлов

ЦСКА
3:4
1:0, 0:1, 2:2, 0:0
Б
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
20.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7664 зрителя
Главные тренеры
Илья Воробьев
Сергей Зубов
Вратари
Иван Просветов
Сергей Иванов
1-й период
02:00
Денис Венгрыжановский
07:10
Сергей Иванов
13:29
Виталий Абрамов
18:48
Егор Фатеев
(Никита Нестеров, Фредрик Классон)
2-й период
24:26
Павел Карнаухов
25:32
Илья Федотов
(Денис Венгрыжановский, Артур Тянулин)
26:42
Константин Окулов
26:55
Даниил Сероух
30:33
Колби Уильямс
32:05
Никита Охотюк
39:40
Егор Спиридонов
3-й период
48:19
Артем Волков
(Денис Венгрыжановский, Джесси Грэм)
49:12
Максим Соркин
52:05
Даниил Сероух
(Тимур Хафизов, Данил Авершин)
53:47
Максим Федотов
54:10
Виталий Абрамов
(Константин Окулов, Максим Соркин)
59:49
Виталий Абрамов
(Максим Соркин, Колби Уильямс)
Овертайм
62:02
Константин Окулов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тимур Хафизов
(Сочи)
Статистика
14
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь